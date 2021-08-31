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Вслед за Бузовой. МХАТ имени Горького выведет на сцену Леонида Якубовича в роли скупердяя

Ведущий «Поля чудес» исполнит роль в «Скупом» во МХАТе им. Горького

Телеведущий Леонид Якубович сыграет в спектакле «Скупой» по пьесе Мольера в Московском художественном академическом театре им. М. Горького. Как 31 августа передаёт ТАСС, постановкой занимается режиссер Александр Дмитриев.

По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, инсценировка получится «достаточно оригинальной»: «И Дмитриев, и Якубович, как люди оба пишущие, активно в этом участвуют».

Телеведущий сыграет Гарпагона — богатого и сказочно скупого вдовца, который целыми днями думает о сундуке с деньгами, который он спрятал в саду.

Когда именно зрители смогут увидеть спектакль, пока что не сообщается.

Это не первое обращение МХАТа им. М. Горького к медийным звездам за последнее время. Ольга Бузова дебютировала на сцене в роли певицы кабаре в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина. Осенние показы были перенесены из-за выборов. В театре объяснили, что не хотят привлекать к себе лишнее внимание и позволять «топтаться на этой теме» СМИ и обывателям.

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Комментарии (8)

264886171
Прикольно что чекисты у власти могут купить для своих нужд все- что захотят - театр, Минкультуры, Академию наук, дурова, офицеров, полицию, суд....
Кто все эти люди что так легко продаются ? почему их так много....
BrotherRabbit
Вот это правильно.
Раз граждане стали меньше смотреть телевизор, то надо дебилизаторов из телевизора вынимать.
Чтобы граждане не отвертелись.
Дебилизаторы все равно достанут.
Tattiana
Ну уж Якубович-то лучше, чем Бузова...
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