Вслед за Бузовой. МХАТ имени Горького выведет на сцену Леонида Якубовича в роли скупердяя

Телеведущий Леонид Якубович сыграет в спектакле «Скупой» по пьесе Мольера в Московском художественном академическом театре им. М. Горького. Как 31 августа передаёт ТАСС, постановкой занимается режиссер Александр Дмитриев.



По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, инсценировка получится «достаточно оригинальной»: «И Дмитриев, и Якубович, как люди оба пишущие, активно в этом участвуют».



Телеведущий сыграет Гарпагона — богатого и сказочно скупого вдовца, который целыми днями думает о сундуке с деньгами, который он спрятал в саду.

