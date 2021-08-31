Вслед за Бузовой. МХАТ имени Горького выведет на сцену Леонида Якубовича в роли скупердяя

Телеведущий Леонид Якубович сыграет в спектакле «Скупой» по пьесе Мольера в Московском художественном академическом театре им. М. Горького. Как 31 августа передаёт ТАСС, постановкой занимается режиссер Александр Дмитриев.
По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, инсценировка получится «достаточно оригинальной»: «И Дмитриев, и Якубович, как люди оба пишущие, активно в этом участвуют».
Телеведущий сыграет Гарпагона — богатого и сказочно скупого вдовца, который целыми днями думает о сундуке с деньгами, который он спрятал в саду.
Когда именно зрители смогут увидеть спектакль, пока что не сообщается.
Это не первое обращение МХАТа им. М. Горького к медийным звездам за последнее время. Ольга Бузова дебютировала на сцене в роли певицы кабаре в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина. Осенние показы были перенесены из-за выборов. В театре объяснили, что не хотят привлекать к себе лишнее внимание и позволять «топтаться на этой теме» СМИ и обывателям.