Бузова остаётся во МХАТе: она вернётся к роли в спектакле про Сталина

Московский художественный академический
Как стало известно из документов, размещённых на сайте госзакупок 15 июля, исполнительница выйдет на сцену МХАТа дважды, 17 и 18 сентября. Согласно условиям договора, за исполнение роли певицы Бэллы Шантель в одном спектакле Бузова получит
О том, что артистка получила роль в постановке по пьесе Андрея Назарова, впервые стало известно из сообщения в социальных сетях самой Бузовой. Премьерные показы прошли в июне.
Как напоминает Znak.com, решение пригласить во МХАТ звезду вызвало бурную общественную реакцию. Татьяна Доронина, которая возглавляла коллектив театра до 2018 года, написала письмо Владимиру Путину, осудила обращение к «хулиганскому извращенному пошлому развлекательному эстрадно-цирковому балагану» и попросила уволить худрука Эдуарда Боякова.