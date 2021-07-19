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Бузова остаётся во МХАТе: она вернётся к роли в спектакле про Сталина

Московский художественный академический театр им. М. Горького заключил новый договор с Ольгой Бузовой: певица вернётся к роли в спектакле «Чудесный грузин» про молодость Иосифа Сталина.

Как стало известно из документов, размещённых на сайте госзакупок 15 июля, исполнительница выйдет на сцену МХАТа дважды, 17 и 18 сентября. Согласно условиям договора, за исполнение роли певицы Бэллы Шантель в одном спектакле Бузова получит 117 022 рубля.

О том, что артистка получила роль в постановке по пьесе Андрея Назарова, впервые стало известно из сообщения в социальных сетях самой Бузовой. Премьерные показы прошли в июне.

Как напоминает Znak.com, решение пригласить во МХАТ звезду вызвало бурную общественную реакцию. Татьяна Доронина, которая возглавляла коллектив театра до 2018 года, написала письмо Владимиру Путину, осудила обращение к «хулиганскому извращенному пошлому развлекательному эстрадно-цирковому балагану» и попросила уволить худрука Эдуарда Боякова.

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Комментарии (3)

Ptichka11
Надеюсь хоть не Сталина будет играть ? А то уже все возможно 😂
kоt-obormot
Самого - играть будет?
Марат Капранов
Это всё, что нам нужно знать про МХАТ. Спасибо.
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