Бузова остаётся во МХАТе: она вернётся к роли в спектакле про Сталина

Московский художественный академический театр им. М. Горького заключил новый договор с Ольгой Бузовой: певица вернётся к роли в спектакле «Чудесный грузин» про молодость Иосифа Сталина.



Как стало известно из документов, размещённых на сайте госзакупок 15 июля, исполнительница выйдет на сцену МХАТа дважды, 17 и 18 сентября. Согласно условиям договора, за исполнение роли певицы Бэллы Шантель в одном спектакле Бузова получит 117 022 рубля .

О том, что артистка получила роль в постановке по пьесе Андрея Назарова, впервые стало известно из сообщения в социальных сетях самой Бузовой. Премьерные показы прошли в июне.

