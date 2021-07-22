Триумф Бузовой во МХАТе отложен. Виной — выборы

«Спектакля не будет, — заявил Прилепин, — Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести».

Новые показы спектакля «Чудесный грузин», одну из ролей в котором играет Ольга Бузова, во МХАТ им. М. Горького не состоятся осенью 2021 года. Как 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя худрука площадки Захара Прилепина, показы отложены из-за выборов депутатов Госдумы с 17 по 19 сентября.

Как добавил заместитель худрука, в театре рассудили, что если не отменить спектакль, то «все будут пытаться топтаться на этой теме», а «шум будет стоять с утра до вечера».



За освободившееся время во МХАТе им. М. Горького собираются также немного изменить спектакль. Например, «легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской», его планируют убрать.



Первоначально показы с участием Ольги Бузовой были назначены на 17 и 18 сентября. Согласно документам, размещённым на сайте Госзакупок, за два вечера она должна была получить 234 тысячи рублей гонорара. Впервые певица вышла на сцену в «Чудесном грузине» в июне 2021 года.



Решение пригласить во МХАТ звезду вызвало крайне бурную общественную реакцию. Татьяна Доронина, которая возглавляла коллектив театра до 2018 года, написала письмо Владимиру Путину, осудила обращение к «хулиганскому извращенному пошлому развлекательному эстрадно-цирковому балагану» и попросила уволить худрука Эдуарда Боякова.

