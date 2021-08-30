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На каких улицах будут эвакуировать за нарушения правил парковки перед началом учебного года

Смольный опубликовал адреса, по которым будут проверять соблюдение правил парковки

Комитет по транспорту Петербурга рассказал, на каких улицах будут следить за соблюдением правил парковки в последние дни лета и первый день осени.

В понедельник, 30 августа, ведомство опубликовало график патрулирования городских улиц для выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Действовать он будет с 30 августа по 1 сентября.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Водителей просят перед тем, как припарковаться, обращать внимание на дорожные знаки. Частя 5 статьи 12.16 КоАП РФ за нарушение правил парковки предполагает штраф в 3 тысячи рублей, а если машину эвакуируют, заплатить придется еще больше.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

С 29 июня комитет по транспорту Петербурга перенял от МВД полномочия по ловле нарушителей правил парковки и стоянки. Уже к 9 июля работники ведомства выявили более двух тысяч нарушений, за парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправили 493 автомобиля.

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