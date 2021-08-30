Комитет по транспорту Петербурга рассказал, на каких улицах будут следить за соблюдением правил парковки в последние дни лета и первый день осени.



В понедельник, 30 августа, ведомство опубликовало график патрулирования городских улиц для выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Действовать он будет с 30 августа по 1 сентября.