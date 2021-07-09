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Чиновники нашли за десять дней больше 2000 нарушений правил парковки в Петербурге. На штрафстоянки каждый день увозили по 50 машин

Почти полтысячи автомобилей отправили на штрафстоянки за десять дней новых полномочий комтранса в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга выявил более 2 000 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств за 10 дней. За парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправили 493 автомобиля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 9 июля, с 29 июня, когда комитет перенял от МВД полномочия по ловле нарушителей правил парковки и остановки, инспекторы проверили более ста улиц, большая часть которых в центре Петербурга. Именно там, уверены чиновники, водители чаще всего пренебрегают правилами парковки.

Нарушителей искали не только сотрудники парковочной инспекции, но и при помощи автоматической фотофиксации. В итоге пешие инспекторы составили 79 протоколов об административном правонарушении. А с помощью фотофиксации зафиксировано 2 184 правонарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Добавим, инспекторы также проводят профилактическую работу: под лобовые стекла кладут информационные листовки с напоминанием о правилах стоянки и остановки, а график патрулирования улиц заранее размещают на городских информационных ресурсах.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что комитет по транспорту с 29 июня начнет составлять протоколы, рассматривать дела и эвакуировать машины за нарушение требований парковки. Тогда же появилась информация, что горожан смогут привлечь к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частью 5 статьи 12.16 КоАП.

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Комментарии (47)

Никто и звать никак.
Отдайте эвакуацию в частные руки и через месяц не будет ни одного нарушения.
Gregory
Что-то маловато. Видимо они игнорируют Московский-Садовая, Фонтанка от Московского к Гороховой, Б. Конюшенная у ДЛТ - толко там за день можно весь их план за день выполнить.
А что кстати делать с теми, кто блокирует въезд/выезд во дворы на аварийке? Пока дозвонишься до ГИБДД - уже свалят, а минут 20 потерять - как нефиг.
265947515
А чего? Хорошая работа, свободный график, хочешь ходишь в патруле собираешь деньги, хочешь отдыхаешь. Скоро им переносные знаки запрещающие парковку будут выдавать. Нашёл машину подороже, установил рядом с ней знак, сфоткал. Знак забрал, пошел следующую искать. Потом бонусы с владельцев собирать.
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