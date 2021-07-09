Чиновники нашли за десять дней больше 2000 нарушений правил парковки в Петербурге. На штрафстоянки каждый день увозили по 50 машин

Почти полтысячи автомобилей отправили на штрафстоянки за десять дней новых полномочий комтранса в Петербурге