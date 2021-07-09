Чиновники нашли за десять дней больше 2000 нарушений правил парковки в Петербурге. На штрафстоянки каждый день увозили по 50 машин

Комитет по транспорту Петербурга выявил более
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 9 июля, с 29 июня, когда комитет перенял от МВД полномочия по ловле нарушителей правил парковки и остановки, инспекторы проверили более ста улиц, большая часть которых в центре Петербурга. Именно там, уверены чиновники, водители чаще всего пренебрегают правилами парковки.
Нарушителей искали не только сотрудники парковочной инспекции, но и при помощи автоматической фотофиксации. В итоге пешие инспекторы составили 79 протоколов об административном правонарушении. А с помощью фотофиксации зафиксировано
Добавим, инспекторы также проводят профилактическую работу: под лобовые стекла кладут информационные листовки с напоминанием о правилах стоянки и остановки, а график патрулирования улиц заранее размещают на городских информационных ресурсах.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что комитет по транспорту с 29 июня начнет составлять протоколы, рассматривать дела и эвакуировать машины за нарушение требований парковки. Тогда же появилась информация, что горожан смогут привлечь к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частью 5 статьи 12.16 КоАП.