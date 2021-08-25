FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
11
Печать

Потайную комнату с оружием времён войны нашли в Калининграде

Полицейские обнаружили в одном из гаражей в Калининграде потайную комнату с арсеналом оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили 25 августа в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий изъяли крупный арсенал времён ВОВ. Оружие и боеприпасы хранились в потайном помещении гаражного бокса во дворе одного из домов Калининграда. Вход туда был заставлен тяжёлыми стеллажами с инструментами.

ПоделитьсяПоделиться

В ходе обыска оперативники обнаружили 6 винтовок, 5 пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатомётов, 3 килограмма пороха, более 2 тысяч винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе от пулемётов, а также слесарные станки и металлоискатели.

Автор: УМВД России по Калининградской области/YouTube

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия. В настоящий момент полицейские проверяют граждан, которые пользовались гаражом. Его владелец пока не установлен.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Kot Piter
Интересно, как они вышли на этот гараж, если даже хозяин неизвестен? =)
lamer
Однако, хороша коллега нашего Степченко Вячеслава Валентиновича, только в ихнем Главке.
AlBerkut
Да там практически по всему 146% деактив временем. Не осталось там 'пригодных к дальнейшему использованию основных частей', оружием не является.
А вот боеприпасы это другое, те же мины вполне себе тянут на взрывчатые в-ва и взрывные устройства.
А наган сигнальный при начальных навыках работы с металлом (уровня школьных уроков труда) и наличии инструмента вполне себе без особых проблем 'активируется', либо обратно, либо под меньший калибр...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний