Да там практически по всему 146% деактив временем. Не осталось там 'пригодных к дальнейшему использованию основных частей', оружием не является.

А вот боеприпасы это другое, те же мины вполне себе тянут на взрывчатые в-ва и взрывные устройства.

А наган сигнальный при начальных навыках работы с металлом (уровня школьных уроков труда) и наличии инструмента вполне себе без особых проблем 'активируется', либо обратно, либо под меньший калибр...