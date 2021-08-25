Как сообщили 25 августа в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий изъяли крупный арсенал времён ВОВ. Оружие и боеприпасы хранились в потайном помещении гаражного бокса во дворе одного из домов Калининграда. Вход туда был заставлен тяжёлыми стеллажами с инструментами.
В ходе обыска оперативники обнаружили 6 винтовок, 5 пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатомётов, 3 килограмма пороха, более 2 тысяч винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе от пулемётов, а также слесарные станки и металлоискатели.
Автор: УМВД России по Калининградской области/YouTube
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия. В настоящий момент полицейские проверяют граждан, которые пользовались гаражом. Его владелец пока не установлен.