В Петербурге продолжают помогать тюленям даже в августе. В Фонде друзей балтийской нерпы пополнение — худое и травмированное.
Как сообщают 25 августа в группе фонда во «ВКонтакте», худенькую, больную и кем-то поклеванную ладожскую нерпу привезли в центр с западного побережья Ладоги. Теперь ей предстоит лечение. «Странный и неожиданный сезон спасения тюленей 2021 года продолжается...» — отмечают в фонде.
В июле и августе специалисты фонда уже в основном выпускали своих подопечных в самостоятельное плавание. В этом году их было много, «странных и необъяснимых летних нерп» спасали даже в середине июня.