FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Странный сезон продолжается. В Петербурге спасают кем-то поклеванную ладожскую нерпу

В Петербурге спасают поклеванную ладожскую нерпу

В Петербурге продолжают помогать тюленям даже в августе. В Фонде друзей балтийской нерпы пополнение — худое и травмированное.

Как сообщают 25 августа в группе фонда во «ВКонтакте», худенькую, больную и кем-то поклеванную ладожскую нерпу привезли в центр с западного побережья Ладоги. Теперь ей предстоит лечение. «Странный и неожиданный сезон спасения тюленей 2021 года продолжается...» — отмечают в фонде.

В июле и августе специалисты фонда уже в основном выпускали своих подопечных в самостоятельное плавание. В этом году их было много, «странных и необъяснимых летних нерп» спасали даже в середине июня.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266214222
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер. карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
killbeachtrash
Активно растет поголовье животного мира России благодаря мудрому и чуткому руководству нашей родной партии...уф как в 80 прям заговорил. Бэк ин СССР.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний