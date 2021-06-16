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«Странных и необъяснимых летних нерп» спасают в Петербурге. Они очень нестабильны, но люди не теряют надежды

Двух летних нерп в нестабильном состоянии спасают в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-14600522_28622" class="io-leave-page _" target="_blank">«Спасение тюленей 699-23-99»</a>
Скриншот видео из группы «Спасение тюленей 699-23-99»
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Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы не знает покоя даже летом. Число их подопечных пополнили еще два малыша — мальчик и девочка, и за их жизни сотрудникам центра придется побороться всерьез.

«Позавчера к нам прибыли ещё две странные и необъяснимые летние нерпы с западного побережья Ладоги. Один — истощенный и слабенький самец из Запорожского, а вторая — самочка с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом из бухты Владимировская. Состояние обоих очень нестабильное, но постараемся им помочь», — рассказали 16 июня в группе фонда «ВКонтакте».

Как отмечают в фонде, сейчас маленькие пациенты попадают к ним в начале процесса перегрева организма, а это крайне опасное состояние для кольчатой нерпы. Почти всех малышей находили лежавшими на ярком солнце на пляжах. Вероятно, ослабев, они вылезали на берег отдохнуть, но из-за неопытности или общей слабости вовремя не понимали, что происходит, либо уже не успевали уйти в воду и охладиться. Да и черный окрас сильно увеличивал шансы развития гипертермии.

«Думаем, что несколько предстоящих дней тридцатиградусной жары и яркого солнца добьют всех таких бедолаг и их поступление прекратится», — констатируют в фонде.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-14600522_28622" class="io-leave-page _" target="_blank">«Спасение тюленей 699-23-99»</a>
Скриншот видео из группы «Спасение тюленей 699-23-99»

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Комментарии (4)

261899621
как же жалко малышей. надеюсь, хоть кого-то еще успеют спасти.
Елена Владимирова
Бедные лапочки. Может, в воде загрязнения, и они поэтому выбираются на берег
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