Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы не знает покоя даже летом. Число их подопечных пополнили еще два малыша — мальчик и девочка, и за их жизни сотрудникам центра придется побороться всерьез.
«Позавчера к нам прибыли ещё две странные и необъяснимые летние нерпы с западного побережья Ладоги. Один — истощенный и слабенький самец из Запорожского, а вторая — самочка с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом из бухты Владимировская. Состояние обоих очень нестабильное, но постараемся им помочь», — рассказали 16 июня в группе фонда «ВКонтакте».
Как отмечают в фонде, сейчас маленькие пациенты попадают к ним в начале процесса перегрева организма, а это крайне опасное состояние для кольчатой нерпы. Почти всех малышей находили лежавшими на ярком солнце на пляжах. Вероятно, ослабев, они вылезали на берег отдохнуть, но из-за неопытности или общей слабости вовремя не понимали, что происходит, либо уже не успевали уйти в воду и охладиться. Да и черный окрас сильно увеличивал шансы развития гипертермии.
«Думаем, что несколько предстоящих дней тридцатиградусной жары и яркого солнца добьют всех таких бедолаг и их поступление прекратится», — констатируют в фонде.