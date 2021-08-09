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«Нерпульку» Ладушку и четырех ластоногих кавалеров проводили во взрослую жизнь в Ладоге

Великолепную пятёрку кольчатых нерп вернули в Ладожское озеро

Специалисты петербургского Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в дикую природу пять кольчатых нерп, которые попали к ним обессиленными малышами.

Как рассказали в ГУП «Водоканал», после успешной реабилитации откормленные ластоногие 9 августа отправились в самостоятельную жизнь в Ладожском озере после штормовых выходных.

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Сотрудники Фонда попрощались с самочкой по имени Ладушка и четырьмя самцами, которых тоже назвали по месту их обнаружения. Водоканал назвал троих из них: Паша (река Паша), Яша (его помогли спасти жители поселка имени Якова Михайловича Свердлова), Ларион Ларионович Ларионов (из поселка Ларионово Приозерского района, найденный женщиной с такой же фамилией).

«Ладушка очень славная, добрая и спокойная нерпулька», — охарактеризовали в Фонде самку, отметив, что, когда её нашли, она весила всего 4,1 кг, как новорождённый детёныш. Её откормили до 16 кг и идеальных «пропорций».

«Практически все пациенты весят около 20 кг, кроме дюймовочки Ладушки, которая стала не только самым маленьким пациентом этого сезона, но и вторым после Крошика по маловесности животным, попавшим в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих», — отметили в пресс-службе Водоканала.

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