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Зови меня Йе. Рэпер Канье Уэст подал заявление на смену имени

Американский рэпер Канье Уэст отправил документы в госорганы Лос-Анджелеса. В них он просит об официальной смене имени — с всем известного Канье Омари Уэст на простое Йе. Об этом 24 августа рассказал онлайн-журнал TMZ.

СМИ отмечают, что отказ от фамилии Уэст (West) очень странен в свете предшествовавших заявлений певца о том, как он гордится своей семьей, как и того, что артист многократно называл себя Мистер Уэст (Mr. West) — в том числе и в песнях.

При этом, замечает издание, Ким Кардашьян по-прежнему сохраняет Уэст в своей фамилии — даже после того, как пара подала на развод.

В 2020 году Канье Уэст регистрировался кандидатом в президенты США, а Ким рассказывала, что у ее мужа — биполярное расстройство. Прошлым летом он выпустил альбом Donda, который посвятил своей матери, ушедшей в 2017 году.

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Комментарии (9)

DMaster
> а Ким рассказывала, что у ее мужа — биполярное расстройство
И БАР тоже среди творческих людей распространено. Ван Гог - тому пример (отрезанное ухо не просто так)...
мухомор
Альбом Donda не был выпущен в прошлом году. Выпуск был отложен по известным причинам.
Выпускается он именно сейчас. И вся эта движуха посвящена именно этому. Уэст уже в третий раз собирает стадион (!!!) для презентации альбома. Смена официального имени на одно из своих сценических это число пиар-кейс.
265055770
Вряд ли смена имени заставит меня заинтересоваться его творчеством.
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