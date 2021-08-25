Зови меня Йе. Рэпер Канье Уэст подал заявление на смену имени

Американский рэпер Канье Уэст отправил документы в госорганы Лос-Анджелеса. В них он просит об официальной смене имени — с всем известного Канье Омари Уэст на простое Йе. Об этом 24 августа рассказал онлайн-журнал TMZ.



СМИ отмечают, что отказ от фамилии Уэст (West) очень странен в свете предшествовавших заявлений певца о том, как он гордится своей семьей, как и того, что артист многократно называл себя Мистер Уэст (Mr. West) — в том числе и в песнях.



При этом, замечает издание, Ким Кардашьян по-прежнему сохраняет Уэст в своей фамилии — даже после того, как пара подала на развод.

