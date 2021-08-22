Фото: Читательница «Фонтанки» Алёна Поделиться Поделиться







Несмотря на жаркое и сухое петербургское лето, урожай кабачков в этом году не уступает по своему обилию прошлогоднему, рассказала читательница Алёна. «Растут, как дураки. Это по версии моей мамы, но у неё всегда много кабачков», — отметила горожанка.

Из кабачков хозяйки готовят лечо, также жарят овощи с помидорами и яйцом. «Но самые вкусные кабачки — на гриле», — утверждает Алёна.

Фото: Читательница «Фонтанки» Алёна Поделиться Поделиться







Петербурженка Юлия предпочитает жареные кабачки с помидорами и чесноком.

Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия Поделиться Поделиться







В семье Екатерины из кабачков готовят оладушки и овощное рагу, но есть и любимый рецепт. Домочадцы балдеют от кабачков с мясом в сливках.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина Поделиться Поделиться







Рецепт Екатерины:

Режем репчатый лук полукольцами и припускаем его в сливочном масле. Пока лук томится, быстренько режем мясо брусочками (можно любое: говядина, свинина, курица, индейка). Порезанное мясо обваливаем в муке, подсаливаем и добавляем на сковородку к луку. Обжариваем — непрерывно помешивая минут 10 на слабом огне. Кабачки чистим, режем небольшими брусочками и добавляем к мясу. Перемешиваем все и накрываем крышкой. Как только кабачки дали воду — добавляем в сковороду сливки, процент жирности не менее 15. Ещё раз все перемешиваем. Можно добавить зелени и чеснока, кто как любит. Тушим все вместе минут 15. И все — блюдо готово. Вкусно — как в горячем, так и в холодном виде.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина Поделиться Поделиться







Анастасия выращивает на своём огороде не только привычные кабачки и тыквы, но и крукнек (на фото белого цвета). Родственник тыквы, пока молодой на вкус, практически не отличается от кабачка. В дозрелом и высушенном состоянии он хранится как декоративная тыковка.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться







Анастасия из молодых кабачков готовит салат, приправленный оливковым маслом, чесноком, перцем, солью, лимонным соком. А если год выдался особо урожайным, то можно сообразить варенье.



Рецепт Анастасии:

На 1 кг нарезанных кубиков кабачков берём 1 кг сахара. Я кабачки не очищаю ни от семян, ни от кожуры, потому что собираю всегда молодыми. Особенно хорош сорт Пеппи — золотистый. Кабачки засыпать на ночь сахаром, они пустят сок. Далее довести до кипения, проварить 5 мин, остудить. Добавить пару долек лимона, нарезанный персик, снова проварить, остудить. Вскипятить третий раз, вынуть лимон. Параллельно подготовить агар-агар: растворить 1,5 ст. ложки в 50 мл воды и влить в кипящее варенье. Прокипятить 3 минуты и разлить по стерильным банкам.

«Конечно, варенье из кабачков может казаться вкусовым извращением, — рассуждает Анастасия. — Но благодаря тому, что сами овощи не имеют яркого вкуса, персик (или нектарин) отдает им свой аромат и все желе приобретает легкий персиковый оттенок».

И бонусом «Фонтанка» предлагает читателям два экстравагантных рецепта.

Брауни из кабачков:

Очищенный кабачок потереть на крупной тёрке. Мякоть даст воду, её нужно немного отжать. Отдельно смешать два яйца, стакан сахара, щепотку ванилина и 70 грамм растопленного сливочного масла. Добавить 50 грамм какао, ¼ ч. л. соли, 1 стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Получится густая смесь, в неё нужно вмешать 1,5 стакана тёртых кабачков, затем добавить мелкие кусочки шоколада.



Тесто выложить в силиконовую форму и выпекать в духовке разогретой до 180 градусов 30–40 минут. При подаче брауни можно украсить ягодами или грецким орехом.

Цукаты из кабачков:

Из ещё не применённых в хозяйстве, но уже потерявших свежесть кабачков можно приготовить цукаты. Для этого овощи нужно очистить, убрать мякоть и нарезать кубиками. Затем переложить в кастрюли и добавить сахара из расчета 200 г на 1 кг кабачков. Ночью дать настояться, с утра слить выделившийся сок и добавить в него измельченный в блендере лимон. Сок довести до кипения и пару минут поварить. Кабачки процедить, залить их полученным из сока сиропом, поставить на плиту и варить пока масса не загустеет. Затем кусочки кабачка нужно вытащить шумовкой из кастрюли и выложить на противень. Кубики просушить в духовке в течение 2–3 часов при 70 градусах. Готовые цукаты из кабачков можно сложить в сухую банку с крышкой.

Рецепты собирала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

