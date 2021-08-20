На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность покрытия проезжей части. До начала сентября для ремонта ограничат еще один участок — между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры.

Как сообщает 20 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 30 августа на участке с 33-го по 28-й километр внешнего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах в этот период введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Устранять колейность будут на второй полосе. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Вестись они будут круглосуточно, в две смены.