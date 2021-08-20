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Участок КАД в районе Мурино на неделю сузят вдвое. На пяти километрах будут убирать колею

На КАД закроют две полосы между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность покрытия проезжей части. До начала сентября для ремонта ограничат еще один участок — между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры.

Как сообщает 20 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 30 августа на участке с 33-го по 28-й километр внешнего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах в этот период введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Устранять колейность будут на второй полосе. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Вестись они будут круглосуточно, в две смены.

Также из-за устранения колейности ограничили или планируют ограничить движение на следующих участках КАД:

Помимо этого с 1 по 23 сентября для замены гидроизоляции ограничат проезд по участку внутреннего кольца КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны. А между проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей на внутреннем кольце до середины сентября будут ремонтировать деформационные швы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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