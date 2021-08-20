На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность покрытия проезжей части. До начала сентября для ремонта ограничат еще один участок — между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры.
Как сообщает 20 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 30 августа на участке с 33-го по 28-й километр внешнего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах в этот период введут ограничение скорости до 50 км/ч.
Устранять колейность будут на второй полосе. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Вестись они будут круглосуточно, в две смены.
Также из-за устранения колейности ограничили или планируют ограничить движение на следующих участках КАД:
- с 17 по 23 августа — на внешнем кольце между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом;
- с 18 по 23 августа — на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе;
- с 19 по 23 августа — на внешнем кольце между автодорогой Санкт-Петербург — Матокса и проспектом Культуры;
- с 21 по 22 августа — на съезде с Приморского шоссе из Ленобласти на внешнее кольцо КАД;
- с 20 по 24 августа — на внешнем кольце между проспектами Культуры и Энгельса;
- с 21 августа по 1 сентября — на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе;
- с 23 августа по 5 сентября — на внутреннем кольце между Пулковским и Таллинским шоссе;
- с 25 по 30 августа — на внутреннем кольце между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной.
Помимо этого с 1 по 23 сентября для замены гидроизоляции ограничат проезд по участку внутреннего кольца КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны. А между проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей на внутреннем кольце до середины сентября будут ремонтировать деформационные швы.