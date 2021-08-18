На севере кольцевой автодороги Петербурга с разницей в день ограничат движение на двух расположенных рядом участках внешнего кольца. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.



Как сообщает 18 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 23 августа на участке с 29-го по 28-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса и проспектом Культуры, перекроют третью и четвертую полосы движения. На первой и второй полосах в это время скорость будет ограничена до 50 км/ч.