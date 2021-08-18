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Дорожные работы сузят КАД сразу на двух соседних участках

На севере кольцевой автодороги Петербурга с разницей в день ограничат движение на двух расположенных рядом участках внешнего кольца. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 18 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 23 августа на участке с 29-го по 28-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса и проспектом Культуры, перекроют третью и четвертую полосы движения. На первой и второй полосах в это время скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Затем с 20 по 24 августа перекроют вторую и третью полосы на участке с 28-го по 27-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. На первой полосе в эти дни будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы движения.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы на обоих объектах выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Вестись они будут круглосуточно, в две смены.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

266205441
Здравствуйте .добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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