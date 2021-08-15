FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

На востоке КАД будут ремонтировать участок почти в 10 км, пробки неизбежны

На КАД между Шафировским и Мурманским ликвидируют колейность

Ещё один загруженный участок кольцевой дороги вокруг Петербурга ждёт ремонт. 9 километров на востоке КАД собираются ремонтировать около 10 дней, с 21 августа по 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ликвидировать колейность будут на участке внутреннего кольца с 42-го по 51-й километр, между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе. Перекроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй разрешённую скорость снизят до 50 км/ч.

ПоделитьсяПоделиться

Напомним, что с 18 по 23 августа такие же работы будут вести на соседнем километровом участке, в районе моста через Охту. Получается, что три дня, с 21 по 23 августа, участок с ограничениями растянется примерно на 11 километров.

Генеральный подрядчик ООО «Техносфера Инжиниринг» обещает трудиться круглосуточно в две смены.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263836471
Процесс организован таким образом, чтобы он был непрерывным! Шипов не было ещё в этом сезоне, а колея на весной отремонтированных участках - уже есть!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний