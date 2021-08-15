Ещё один загруженный участок кольцевой дороги вокруг Петербурга ждёт ремонт. 9 километров на востоке КАД собираются ремонтировать около 10 дней, с 21 августа по 1 сентября.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ликвидировать колейность будут на участке внутреннего кольца с 42-го по 51-й километр, между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе. Перекроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй разрешённую скорость снизят до 50 км/ч.

