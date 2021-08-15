Ещё один загруженный участок кольцевой дороги вокруг Петербурга ждёт ремонт. 9 километров на востоке КАД собираются ремонтировать около 10 дней, с 21 августа по 1 сентября.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ликвидировать колейность будут на участке внутреннего кольца с 42-го по 51-й километр, между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе. Перекроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй разрешённую скорость снизят до 50 км/ч.
Напомним, что с 18 по 23 августа такие же работы будут вести на соседнем километровом участке, в районе моста через Охту. Получается, что три дня, с 21 по 23 августа, участок с ограничениями растянется примерно на 11 километров.
Генеральный подрядчик ООО «Техносфера Инжиниринг» обещает трудиться круглосуточно в две смены.