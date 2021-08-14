Загруженный участок на востоке КАД ждут испытания: там на несколько дней закроют две полосы из четырёх имеющихся.



Как сообщает 14 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения введут с 18 по 23 августа на участке с 670-го по 583-й километр внутреннего кольца, между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Из-за работ по ликвидации колейности будут перекрыты третья и четвертая полосы, а на первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч.

