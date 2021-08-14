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Готовьтесь к пробкам. КАД сузят наполовину между Шафировским и Колтушским

На востоке КАД Петербурга ограничат движение для ликвидации колеи

Загруженный участок на востоке КАД ждут испытания: там на несколько дней закроют две полосы из четырёх имеющихся.

Как сообщает 14 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения введут с 18 по 23 августа на участке с 670-го по 583-й километр внутреннего кольца, между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Из-за работ по ликвидации колейности будут перекрыты третья и четвертая полосы, а на первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч.

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Комментарии (1)

266200923
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства.. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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