Работы по устранению колейности почти на неделю сузят кольцевую автодорогу на востоке Петербурга. На внешнем кольце половину полос перекроют, а остальные замедлят на время ремонта.

Как сообщает 16 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 23 августа на участке с 40-го по 38-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, будут закрыты для движения третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.