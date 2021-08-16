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На участке КАД между Колтушским и Шафировским на неделю перекроют две полосы

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы по устранению колейности почти на неделю сузят кольцевую автодорогу на востоке Петербурга. На внешнем кольце половину полос перекроют, а остальные замедлят на время ремонта.

Как сообщает 16 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 23 августа на участке с 40-го по 38-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, будут закрыты для движения третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Дорогу будут приводить в порядок круглосуточно, в две смены. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

razdva.spb
В прошлом году перекрывали, ровно с такой же формулировкой и в том же месте))))… .
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