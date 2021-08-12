На кольцевой автодороге Петербурга заменят два деформационных шва на путепроводах через железную дорогу Санкт-Петербург — Волхов и Октябрьскую железную дорогу. Для этого будут ограничивать движение на участке между проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей.

Как сообщает 12 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 58-го по 59-й километр внутреннего кольца с 17 по 31 августа будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а с 1 по 14 сентября — первая, вторая и полоса безопасности. На время ремонта на оставшихся для движения рядах скорость ограничат до 50 км/ч.