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На юго-западе КАД до середины сентября перекроют две полосы на внутреннем кольце

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На кольцевой автодороге Петербурга заменят два деформационных шва на путепроводах через железную дорогу Санкт-Петербург — Волхов и Октябрьскую железную дорогу. Для этого будут ограничивать движение на участке между проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей.

Как сообщает 12 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 58-го по 59-й километр внутреннего кольца с 17 по 31 августа будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а с 1 по 14 сентября — первая, вторая и полоса безопасности. На время ремонта на оставшихся для движения рядах скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Вести их будут круглосуточно, в три смены.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (4)

Mr.Long
Когда прогуливал уроки географии..
Zmeika
Запад у нас с левой стороны города. На картинке - юго-восток..
260554641
А это разве юго-запад? Оо
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