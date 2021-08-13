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На КАД до конца сентября перекроют полосу у развязки с проспектом Обуховской Обороны

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Участок внутреннего кольца КАД Петербурга в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны сузят почти на месяц. Там будут менять напыляемую гидроизоляцию.

Как сообщает 13 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 23 сентября на 57-м километре внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения полоса безопасности и первая полоса. На второй, третьей и четвёртой полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно, в три смены. Генподрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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