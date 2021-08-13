Участок внутреннего кольца КАД Петербурга в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны сузят почти на месяц. Там будут менять напыляемую гидроизоляцию.

Как сообщает 13 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 23 сентября на 57-м километре внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения полоса безопасности и первая полоса. На второй, третьей и четвёртой полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно, в три смены. Генподрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.