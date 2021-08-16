«Банкротство политики США очевидно». Как мировые СМИ пишут о том, что случилось в Афганистане

Фото: SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться







В воскресенье 15 августа запрещенная в России террористическая организация «Талибан» вошла в Кабул. Пока талибы рассуждают о том, как они будут формировать свое правительство, передовицы мировых СМИ захватила паника. Фото и видео из аэропорта Кабула перемежаются рассуждениями о том, каким теперь станет Афганистан. Обсуждение причин «ошеломляющего» успеха талибов упирается в краткое описание человеческих недостатков афганского правительства. «Фонтанка» изучила, как зарубежные СМИ обсуждают ситуацию в Афганистане.



Страх и паника в Кабуле

Толпы людей в отчаянии штурмуют аэропорт в Кабуле — таков главный сюжет публикаций об Афганистане на передовицах главных мировых СМИ.

«The Guardian» без лишних комментариев размещает фоторепортаж под заголовком «Падение Кабула»: женщины и дети бегут в сторону аэропорта и штурмуют бетонные стены с колючей проволокой поверху. По подсчетам «The Financial Times» минимум пять человек погибли, когда толпа наводнила аэропорт. Паника и страх в Афганистане — центральная новость и в «The New York Times». Издание отмечает, что паническая эвакуация в аэропорту Кабула ярко продемонстрировала, что американские дипломаты бесконечно далеки от жизненных реалий «на земле». И, как и многие сейчас, сравнивает происходящее в Кабуле с Сайгоном 1975 года. Эвакуация американских граждан «Порывистый ветер» в финале вьетнамского конфликта стала для США одним из символов провальной войны.

Сравнение настолько обидное и явное, что госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден отдельно заявить: нет, Кабул - это вам не Сайгон, это совсем другое дело. «Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с единственной миссией: разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября, - цитирует Блинкена «The Guardian ». - И эта миссия была успешной».



Президент США Джо Байден выразился еще более определенно: «Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы строить нацию. Только афганский народ имеет это право и несет ответственность за свое будущее, а также за то, как он хочет управлять своей страной».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил прямо: не всех союзников короны удастся вывезти из взятого талибами почти без боя Афганистана. Уоллес выразил глубокое сожаление в связи с тем, что «не все афганцы, имеющие право выехать в Великобританию, будут эвакуированы». При этом британцы пытаются вывозить из Афганистана по тысяче человек в день. Англичанам легко говорить, потому что крайние в этой истории — не они. «На протяжении 15 лет общественность США не знала всей правды об Афганистане. Теперь банкротство политики США очевидно», - подводит черту «The Guardian.

Почему талибы так быстро дошли до Кабула

Портал «France24» называет захват талибами Афганистана «ошеломляющим». По мнению издания, это результат не только и не столько боевой мощи запрещенного в целом ряде стран «Талибана», но и постоянного стремления заключать политические сделки и принуждать к миру. «Имея более 300 000 человек личного состава и оборудование стоимостью в несколько миллиардов долларов, более совершенное, чем арсенал талибов, афганские силы были грозными только на бумаге, - отмечает «France24». - Талибы воспользовались низким моральным духом афганской армии. Семена этого краха были посеяны в 2020 году, когда Вашингтон подписал соглашение с повстанцами о полном выводе своих войск». Практически сразу после этого чиновники в провинциях и руководители военных подразделений начали получать «письма счастья» от «Талибана» с призывами к сотрудничеству в обмен на жизнь и здоровье. Одним предлагали безопасный коридор для бегства, на других влияли через старейшин племен и поселений. Поэтому блиц-продвижение талибов, начавшееся в мае 2021 года, было очень хорошо подготовлено.



«Vox» также отмечает, что исход наступления талибов был, по сути, предрешен заключенной правительством Трампа и повстанцами в Дохе сделкой по выводу американских войск из Афганистана. В августе продвижение талибов к Кабулу ускорилось. Кульминацией стало бегство президента Ашрафа Гани. В СМИ со ссылкой на бывшего военного атташе Афганистана Муслема Хаятта утверждают, что Гани находится в столице Таджикистана Душанбе, куда он проследовал транзитом через Узбекистан. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла по этому поводу выложил видеообращение в Facebook: «Бывший президент Афганистана покинул страну, бросил нацию и Аллах призовет его к ответу».

По данным «The Washington Post», молниеносный успех талибов — результат успешных переговоров со старейшинами местных племен. Первым значимым городом, который сдался без боя, стал Кундуз. Затем, как домино, под «Талибан» легли Кандагар и Герат.

Что будет дальше?

Практически все зарубежные издания, обсуждая будущее нового Афганистана, говорят об откате в прошлое. Женщинам — бурка и выход из дома только с письменного разрешения мужа, мужчинам — бороды, стране — запрет на музыку, телевидение и прочие культурные радости. Предполагается, что их заменят публичные казни вроде побивания камнями.



При этом официальный представитель запрещенного «Талибана» Мохаммед Наим заявил, что теперь талибы начнут процесс формирования правительства и что им не хотелось бы «руководить страной в изоляции от всего мира». Наим отметил, что он и его единомышленники «уважают права женщин и свободу меньшинств в соответствии с законами шариата».

«На что будет похож Афганистан под властью Талибов?», - задается вопросом CNN. Сравнивать эксперты могут только с властью талибов, которую они установили в 90-е годы. Так что перспективы рисуются мрачные.

«Идеология «Талибана» изначально развивалась среди учащихся исламских школ, преимущественно в изгнании в Пакистане, где афганские беженцы спасались от неудавшегося советского вторжения в их страну в 1979 году, - так телеканал кратко описывает историю проблемы. - Подпитываемые деньгами из Персидского залива и при поддержке покровителей в пакистанских спецслужбах, талибы превратили свою версию ислама в радикальный культ». И вот, спустя четверть века они снова захватили Афганистан. Почему им это вообще удалось? Афганское правительство всегда было слабым, глубоко коррумпированным и выживало только потому, что всецело зависело от иностранных сил. В результате страна получила не только кризис власти, но и наркотрафик объемом в 4 миллиарда долларов в год по оценке CNN. При этом телеканал уверен, что «Талибан» «никогда не был заинтересован в международном терроризме», а Аль-Каиду (запрещенную в России террористическую организацию) поддерживал только потому, что у них общая история. Просто Бен Ладен был старым камрадом талибов по борьбе с «советской оккупацией» 1979 года. Ну и вообще в культуре пуштунов принято в любой непонятной ситуации вступаться «за гостей».



Теперь жителям Афганистана, которым не удалось бежать из страны на стремительно заканчивающихся самолетах, осталось надеяться только, что талибы вдруг пойдут на уступки в отношении прав женщин и гарантируют хотя бы «некоторую» защиту свободы слова. В общем, все ждут, что триумфаторы выберут направление «Талиб-Лайт».

«Почти наверняка они не окажут никакой помощи боевикам "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), которые в значительной степени заменили "Аль-Каиду" в качестве ведущего глобального бренда международного исламистского терроризма, - утверждает телеканал. - За последние пять лет талибы успешно пресекли большинство попыток конкурентов закрепиться в Афганистане». И вообще, это прозападное правительство разыгрывало карту угрозы со стороны «Аль-Каиды», то, что талибы ее когда-либо поддерживали, еще доказать надо.

Об архитектуре будущего правительства по существу рассуждает «The Guardian». Талибы намекнули, что хотели бы разработать собственную конституцию на основе конституции Афганистана 1964 года. В целом, это неплохой сигнал, потому что именно с этого документа в стране началось десятилетие демократии. Правда, в монархической конституции 1964 года нет ни слова о политических партиях. К тому же, пока не известно, что именно талибы захотят привести в этот текст.



Победители, похоже, намерены включить в свое правительство некоторых представителей старой власти. Среди наиболее известных претендентов - бывший министр иностранных дел Салахуддин Раббани, бывший президент Хамид Карзай и бывший заместитель президента Карим Халили. Также талибы ведут переговоры с некоторыми чиновниками среднего звена и военными специалистами, способными работать с современной техникой.

Что же касается намеков на «права женщин», то пока у образованных афганок нет поводов для иллюзий. В захваченных провинциальных районах талибы ввели те же правила, которые практикуют с 2003 года: образование для девочек — только начальное и по усеченной программе, работа для женщин — разве что в сфере образования и здравоохранения, ношение бурки, запрет на любые пересечения людей разного пола в общественной сфере, обязательное посещение мечетей и тому подобное

Кто погибнет первой

Третья ключевая тема, которую затрагивают мировые СМИ, обсуждая Афганистан — угроза жизни всех тех, кто не вписывается в новые правила. Женщины, которые работают в медиа, рассказывают своим коллегам, что их окружила «тишина, наполненная страхом», и готовятся к возмездию со стороны талибов за сам факт своего существования. Пока на это отреагировал только Союз журналистов Австралии. Альянс развлекательных и культурных медиа призывает правительство Австралии выдавать гуманитарные визы работникам афганских СМИ, чтобы они могли спастись.

Также СМИ цитируют обращение режиссёра и генерального директора национальной кинокомпании «Afghan Film» Сахраа Карими. «Это гуманитарная катастрофа, а мир безмолвствует, - пишет Карими. - Они запретят все виды искусства. Я и другие кинематографисты можем стать следующими в их расстрельном списке». Карими — первая и единственная женщина в Афганистане, получившая ученую степень доктора наук в области кинематографии. Ее фильм «Хава, Марям, Аиша» в 2019 году демонстрировался на кинофестивале в Венеции. CNN, в свою очередь, публикует интервью с ветераном армии США Кристен Роуз, которая служила в Афганистане. Роуз рассказала о сообщениях, которые она и другие ветераны получают от военных переводчиков, с которыми они сотрудничали в Афганистане. Люди пишут буквально «прощальные послания», потому что уверены, что вот-вот погибнут. «Дорогая сестра, талибы вошли в мою деревню, - цитирует Роуз одно из таких сообщений. –Я знаю, что ты на нашей стороне, но твое правительство убивает нас». Еще один ветеран ВВС США Сэм Лерман рассказывает, как безуспешно пытался помочь вылететь из Кабула человеку, который в течение десяти лет охранял американцев и другие силы НАТО на авиабазе Баграм. «Это убийство некомпетентностью», - говорит Лерман. В таком же положении оказались десятки тысяч граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами и силами НАТО. Именно они и их семьи наводнили аэропорт Кабула 15 августа, когда талибы вошли в город. Какова будет их дальнейшая судьба, пока не известно. Газеты читала Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

