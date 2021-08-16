FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Юбилейный «Голос» возвращает «золотой состав» жюри

Песенное шоу «Голос» выйдет с классическим составом наставников. Как сообщила творческая команда в социальных сетях проекта, в десятом юбилейном выпуске проекта судейские кресла займут Леонид Агутин, Дима Билан, Пелагея и Александр Градский. Именно такая команда наставников проводила первые три сезона вокального шоу с 2012 по 2014 годы.

После этого в кресле жюри успели побывать Баста, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, Константин Меладзе, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.

Ведущим нового, юбилейного сезона, станет Дмитрий Нагиев. В первом этапе соревнований — слепых прослушиваниях — участвуют 120 вокалистов.

В эфир новые выпуски выйдут осенью 2021 года. Точная дата пока что не оглашается.

В версии «Голос. Дети» весной 2021 года победил 13-летний петербуржец, который обошёл обошел дочь Сергея Трофимова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний