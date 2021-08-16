Юбилейный «Голос» возвращает «золотой состав» жюри

Песенное шоу «Голос» выйдет с классическим составом наставников. Как сообщила творческая команда в социальных сетях проекта, в десятом юбилейном выпуске проекта судейские кресла займут Леонид Агутин, Дима Билан, Пелагея и Александр Градский. Именно такая команда наставников проводила первые три сезона вокального шоу с 2012 по 2014 годы.



После этого в кресле жюри успели побывать Баста, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, Константин Меладзе, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.



Ведущим нового, юбилейного сезона, станет Дмитрий Нагиев. В первом этапе соревнований — слепых прослушиваниях — участвуют 120 вокалистов.

