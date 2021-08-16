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Вильнёв поделился планами продолжения «Дюны». В центре — герой Зендеи

Дени Вильнёв планирует снять вторую часть «Дюны» и сделать главной героиней персонажа Зендеи — девушку Чани из племени фременов.

На фразу режиссёра о том, что именно этот персонаж станет центральным в будущей истории, произнесённую во время интервью итальянскому журналу Il Venerdì di Repubblica, обратил внимание Collider. Вильнёв отметил, что ему уже «не терпится» приступить к съёмкам сиквела картины по роману Фрэнка Герберта.

В оригинале Чани постоянно появляется в видениях главного героя «Дюны» — Пола Атрейдеса, знакомит его с правилами выживания в пустыне, впоследствии становится его наложницей.

Фото: скриншот трейлера
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Экранизация «Дюны» Дени Вильнёва — один из самых ожидаемых релизов последнего времени — должна выйти в прокат осенью. Сроки несколько раз переносились из-за пандемии коронавируса.

Роль Пола исполняет Тимоти Шаламе. Саундтреки к фильму написал один из самых известных композиторов Голливуда Ханс Циммер. Их можно послушать в Сети в том числе в часовой версии.

В оригинальном романе история молодого герцога Пола Атрейдеса разворачивается на пустынной планете Арракис — одной из самых важных точек в фантастической вселенной «Дюны». Именно тут в песках живут гигантские черви, которые производят особое вещество, необходимое людям для межзвёздных перелётов. Справляться с этими существами могут только представители племени фременов, к которому принадлежит Чани.

Попытки экранизировать первый из серии романов Фрэнка Герберта предпринимались не единожды. В середине 1970-х годов силы пробовал режиссёр Алехандро Ходорковски, но так и не смог реализовать замысел. В 1984 году зрители увидели интерпретацию Дэвида Линча, но не оценили её. Эта версия «Дюны» полностью провалилась в прокате, не окупив даже затраты на производство, собрала негативные отзывы и обвинения в чрезмерных вольностях при работе с оригинальным сюжетом.

Фото: скриншот трейлера

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Комментарии (2)

yureg
Да. Все ждут Дюну
old_rat
Еще был интернациональный сериал из нескольких частей, "Дюна" и "Дети Дюны". Мне понравился.
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