Композитор Ханс Циммер поделился двумя саундтреками к фильму «Дюна» Дени Вильнёва. Записи под названиями Paul’s Dream («Сон Пола») и Ripples in the Sand («Волны на песке») появились 23 июля на YouTube. Послушать каждую запись можно как по отдельности, так и включив часовую версию , на которой треки повторяются и сменяют друг друга несколько раз.

В экранизации «Дюны» роль главного героя — Пола Атрейдеса — исполнил Тимоти Шаламе. В книге Фрэнка Герберта именно этому персонажу постоянно снятся пророческие сны. На планете Арракис, где в основном и разворачивается сюжет, существует песчаные черви. Гигантские существа, благодаря которым во вселенной появляется ценнейшее вещество — «пряность» или «меланж» — двигаются среди песков в пустыне и иногда выныривают на поверхность. Справляться с ними могут только представители племени фрименов.

Экранизация «Дюны» должна выйти в прокат 14 октября. Релиз неоднократно откладывался с 2020 года из-за эпидемии коронавируса.



Первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов последнего времени появился в сети осенью 2020 года. Кроме Тимоти Шаламе в касте — Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Зендая, Шарлотта Рэмплинг, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем.



Ханс Циммер писал музыку для многих голливудских картин. В частности, для «Короля льва» от Disney, франшизы «Пираты Карибского моря», «Бэтмена», «Тёмного рыцаря», «Принца Египта», «Фроста против Никсона», «Человека дождя». Именно к Циммеру при создании «Интерстеллара» с просьбой написать тему для ленты обратился Кристофер Нолан. Со слов композитора известно, что режиссёр не стал рассказывать ему, о чём именно будет фильм, а лишь сообщил, что в истории есть мужчина, который вынужден покинуть своих детей ради важнейшей миссии. Циммеру пришлось придумывать музыкальную тему, опираясь всего на две фразы: «Я вернусь!» — «Когда?». За трек он получил номинацию на «Оскар».

