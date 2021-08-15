«Глаз Бога» объявили вне закона. В первый раз убили клона

Сервис «Глаз Бога», телеграм-бот для поиска персональных данных любого человека по информационным базам, признан незаконным и заблокирован. Уже второй раз подряд, пишет РИА Новости.



Как стало известно 15 августа из решения Таганского суда Москвы, иск к основателю сервиса Евгению Антипову подала столичная прокуратура



«Признать информацию, размещенную <...> на интернет-сайтах <...> информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — цитирует агентство решение суда.

