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«Глаз Бога» объявили вне закона. В первый раз убили клона

Суд признал незаконной работу сервиса «Глаз Бога»

Сервис «Глаз Бога», телеграм-бот для поиска персональных данных любого человека по информационным базам, признан незаконным и заблокирован. Уже второй раз подряд, пишет РИА Новости.

Как стало известно 15 августа из решения Таганского суда Москвы, иск к основателю сервиса Евгению Антипову подала столичная прокуратура

«Признать информацию, размещенную <...> на интернет-сайтах <...> информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — цитирует агентство решение суда.

В июле уже появлялись сообщения о решении блокировать «Глаз Бога». Суд решил, что он нарушает право на частную жизнь. Но, как оказалось, тогда работу прекратил лишь клон сервиса, а не он сам.

Ранее «Фонтанка» писала об обысках в квартире администратора Telegram-бота «Глаз Бога» в Москве. Также сообщалось, что его подозревают в попытке взлома баз данных Сбербанка. За месяц до этого Telegram закрыл «Глаз Бога» после требования Роскомнадзора.

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Комментарии (3)

266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой... Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства.. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
LiChaBaTa
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