В Москве проходит обыск в квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру администратора Telegram-бота «Глаз бога» в Москве. Об этом 7 апреля ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.



«Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю», — сказал он.



«Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

