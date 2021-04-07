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В Москве проходит обыск в квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру администратора Telegram-бота «Глаз бога» в Москве. Об этом 7 апреля ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

«Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю», — сказал он.

«Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и «Глаз бога». После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram.

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Комментарии (3)

dddmmm
Ну вот и вся конфиденциальность телеги - сдал дурик копам всё с потрохами.
П.С. Как же они теперь будут левачить, приторговывая данными? Новый глаз откроют?
П.С.2 Перечитал статью ещё раз - "предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных", так это что значит? То же, что и гугл делает, когда в нём пишешь чьи-то фио? И в чём тогда тут нарушение?
Агроном аэродрома
Граждагне все на своих постах презирают конкурентов "государева ока"!!!...
265046383
заголовок надо было писать так: "правоохранители залезли в такой-то глаз"... сразу рейтинг читаемости повысится.... какие-то скучные редакторы пошли, не цепляют заголовки...
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