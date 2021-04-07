В Москве проходит обыск в квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру администратора Telegram-бота «Глаз бога» в Москве. Об этом 7 апреля ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.
«Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю», — сказал он.
«Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.
Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и «Глаз бога». После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram.