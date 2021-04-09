РИА Новости: Администратор Telegram-бота «Глаз бога» пытался взломать базы данных Сбербанка

Администратор заблокированного по требованию Роскомнадзора Telegram-бота «Глаз бога» мог быть причастен к попытке украсть данные клиентов Сбербанка.
«Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации», — сообщил 9 апреля РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В Сбербанке пока никак не прокомментировали эту информацию.
Накануне в квартире администратора прошел обыск.
«Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.