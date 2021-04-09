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РИА Новости: Администратор Telegram-бота «Глаз бога» пытался взломать базы данных Сбербанка

Администратора Telegram-бота «Глаз бога» подозревают в попытке взлома баз данных Сбербанка

Администратор заблокированного по требованию Роскомнадзора Telegram-бота «Глаз бога» мог быть причастен к попытке украсть данные клиентов Сбербанка.

«Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации», — сообщил 9 апреля РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В Сбербанке пока никак не прокомментировали эту информацию.

Накануне в квартире администратора прошел обыск.

«Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Вот и стрелочника назначили.
265055770
Какой он нехороший. А имя и фамилия у администратора есть?
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