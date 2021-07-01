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Работа Telegram-канала «Глаз бога» признана незаконной. Суд решил, что он нарушает право на частную жизнь

Суд в Москве признал незаконной работу телеграм-канала «Глаз бога»

Таганский районный суд города Москвы вынес решение о признании незаконной работы Telegram-канала «Глаз бога», с помощью которого можно было найти личные данные людей. Об этом со ссылкой на официального представителя суда 1 июля сообщает ТАСС.

«Решением Таганского районного суда деятельность интернет-ресурса t.me/eogdatabotbot признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация, распространяемая посредством сети Интернет на этом ресурсе, а равно и её распространение иными интернет-ресурсами признаются информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса «Глаз бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — говорится в официальном заявлении судебной инстанции.

Ранее «Фонтанка» писала об обысках в квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога» в Москве. Также сообщалось, что его подозревают в попытке взлома баз данных Сбербанка. За месяц до этого Telegram закрыл «Глаз бога» после требования Роскомнадзора.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
бандиты из Власти ведут себя по тюремному! этот приемчик называется "вилку в Глаз"!
AlBerkut
Государство не любит конкурентов?
Продажей 'пробивов' через даркнет должны заниматься исключительно сотрудники? 😉🤔
А глаз бога 2 ещё не появился?
Nightik
А прога то и правда все данные выдавала. Реально закрыли канал или он теперь другой глаз просто?)
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