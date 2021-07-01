Работа Telegram-канала «Глаз бога» признана незаконной. Суд решил, что он нарушает право на частную жизнь

Таганский районный суд города Москвы вынес решение о признании незаконной работы Telegram-канала «Глаз бога», с помощью которого можно было найти личные данные людей. Об этом со ссылкой на официального представителя суда 1 июля сообщает ТАСС.



«Решением Таганского районного суда деятельность интернет-ресурса t.me/eogdatabotbot признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация, распространяемая посредством сети Интернет на этом ресурсе, а равно и её распространение иными интернет-ресурсами признаются информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса «Глаз бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — говорится в официальном заявлении судебной инстанции.

