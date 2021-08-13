ГУ МЧС по Тульской области представили детям своего помощника — Тульского Пряника. Это ростовая кукла с головой в виде кондитерского изделия и с огнетушителем за плечом.



Пряник рассказал детям о пожарной безопасности. Судя по всему, им такой рассказчик пришёлся по вкусу.