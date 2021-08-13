ГУ МЧС по Тульской области представили детям своего помощника — Тульского Пряника. Это ростовая кукла с головой в виде кондитерского изделия и с огнетушителем за плечом.
Пряник рассказал детям о пожарной безопасности. Судя по всему, им такой рассказчик пришёлся по вкусу.
Пожарные нередко прибегают к помощи ростовых кукол, чтобы объяснить детям опасность огня. Во многих регионах, например, популярен Кузьма Пожаркин — большой мягкий огнетушитель ярко-красного цвета. Есть также Спасайка — эта кукла уже изображает настоящего огнеборца.