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Тульский пряник стал сотрудником МЧС. Посмотрите на него и попробуйте не испугаться

МЧС в Туле привлекло пряник для работы с детьми

ГУ МЧС по Тульской области представили детям своего помощника — Тульского Пряника. Это ростовая кукла с головой в виде кондитерского изделия и с огнетушителем за плечом.

Пряник рассказал детям о пожарной безопасности. Судя по всему, им такой рассказчик пришёлся по вкусу.

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Пожарные нередко прибегают к помощи ростовых кукол, чтобы объяснить детям опасность огня. Во многих регионах, например, популярен Кузьма Пожаркин — большой мягкий огнетушитель ярко-красного цвета. Есть также Спасайка — эта кукла уже изображает настоящего огнеборца.

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Комментарии (5)

Alex000
Да норм, чего.
Вполне в духе времени.
Вячеслав Рогожин
Губка Боб уже не торт...
Аппаратчик мокрой классификации
К ночи-то зачем?!! Не могли до утра утерпеть? :))
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