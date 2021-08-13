автор фото Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Следственный комитет объединил уголовные дела об убийствах петербуржца Платона у Приозерска и москвички Виктории в Карелии и передал расследование в центральный аппарат. Их смерть охвачена единым оккультным умыслом, истоки которого теряются в подростковом сатанизме небольшого райцентра.

Рыбинские

13 лет назад, в августе 2008 года, на бывшем погосте Ярославля нашли обезображенные и расчлененные трупы четверых подростков - жертв сатанинских ритуалов. Их кровь использовали для «омовения» принимаемых в секту неофитов, а части тела употребляли в пищу. Местная пресса называла убийство «делом десятилетия».



В ритуалах участвовали восемь юных сатанистов - уроженцев Ярославля и соседнего с ним города Рыбинска в основном 1989-1991 годов рождения. Суд назначил им сроки до 20 лет.

Единственный обвиняемый, ответивший отрицательно на вопрос «Раскаиваетесь ли вы?», был молодой житель Рыбинска Антон Маковкин. Обвинение считало его организатором жертвоприношений, распределяя роли.

На процессе Маковкин эпатировал публику оголенным торсом и макияжем, продьявольскими речами и демонстративной гордостью за совершенное. Себя называл слугой Сатаны.



Автор: YouTudeys/YouTube

Маковкина признали невменяемым и отправили лечиться. В его родном Рыбинске остались почитатели, по Ярославской области их тоже хватало. Они доучились в техникумах и колледжах и разъехались по стране. Преимущественно - в Москву.

«Князь»

К 2015 году уроженцы Ярославской области и столицы сформировали «филиал» Церкви тьмы (ЦТ). По данным «Фонтанки», костяк составляли около тридцати человек - финансовый консультант, сотрудники налоговой службы, программист, библиотекарь, рентген-лаборант, тату-мастера, художники, разнорабочие и другие. Для изготовления ритуальной атрибутики, в том числе ножей для жертвоприношений, работала своя мастерская. Называется «Дары дьявола».



Филиал ЦТ считал себя частью международной оккультной группировки «Орден девяти углов ONA», созданной во второй половине XX века приверженцами сатанизма и неонацизма.

Культовыми персонажами членов филиала были норвежский музыкант Варг Викернес - участник коллектива Burzum, осужденный за убийство и поджоги христанских церквей, и вокалист шведской группы Dissection Йон Нёдтвейдт. Он совершил ритуальное убийство, отсидел в тюрьме и столь же ритуально покончил с собой. Нёдтвейдт верил, что он жрец Сатаны, а музыкальную группу называл отделом аудиопропаганды сатанизма.

Для некоторых адептов филиала культовым оставался Антон Маковкин. Его земляк-погодка, известный в кругу сатанистов под псевдонимом «Игорь Князев», сделал себе дьявольские татуировки по всю грудь и на половину лица, увлекся ножевым боем, активно путешествовал по стране.

«Князев» называет себя слугой Сатаны, желает стать его мучеником. Судя по описаниям, собранным «Фонтанкой», он оправдывает публичное насилие во славу дьявола, допускает теракт и выражает готовность совершить демонстративный суицид при попытке задержания.



«Трудно оценить реалистичность его намерений, но выражается он уверенно. Рядом с ним сложно не испытывать страх», - сказал «Фонтанке» близкий знакомый «Князя».

Женщина

Бывшая сожительница «Игоря Князева», сотрудница налоговой службы из Балашихи Ольга Большакова, тоже стала сатанисткой. В 2016 году она познакомилась еще с одним лидером филиала ЦТ Андреем Трегубенко.

Трегубенко родился в Москве. Перебивался случайными заработками, увлекался мотоциклами. В 2013 году он участвовал в масштабном пробеге байкеров «Волна памяти».

Трегубенко высказывал идеи человеческого жертвоприношения и террора «во имя Сатаны». Свои взгляды он характеризует как «антикосмический сатанизм». Хаос больше ему по душе, чем космос.

Большакова и Трегубенко стали жить вместе в 2016 году, на который пришлись два убийства адептов-новичков.

Следствие

По версии следствия, в июне-августе 2016 года сатанисты зарезали москвичку Викторию у карельского села Чёлмужи, петербуржца Платона - под Приозерском в Ленинградской области.



Расследование усложняло отсутствие тел. Потерпевшие считались пропавшими без вести, места их захоронения не могли найти полиция и волонтеры.

В начале марта 2021 года в Балашихе задержали Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову по подозрению в Интернет-торговле наркотиками в крупном размере. Странным это не выглядело. В филиале ЦТ наркоторговля была дополнительным источником дохода, сатанисты активно употребляли и сами. В 2017 году, например, адепта Кирилла Медникова отправили за наркоторговлю на десять лет в колонию.

Странным было другое - уголовное дело по статье 228.1 УК, по эпизоду распространения наркотиков в Балашихе, возбудил Следственный комитет Карелии. Трегубенко и Большакову этапировали в карельский город Медвежьегорск, в окрестностях которого пропала сигнал телефона москвички Виктории. Оттуда их перевезли в Петрозаводск и арестовали.

Слежка

Перед задержанием Трегубенко и Большаковой телефоны сатанистов из их филиала, по данным «Фонтанки», несколько месяцев прослушивали и пытались читать. Информация сошлась на этой паре, хотя на ритуалы в Чёлмужи и под Приозерск летом 2016-го ездило довольно много людей, в том числе костяк филиала.



Но прийти с подозрениями, при отсутствии тел, Следственный комитет не мог. Поэтому из прослушки выделили эпизод со сбытом наркотиков, возбудили дело и получили формальный повод этапировать в Карелию.

По информации «Фонтанки», первой об обстоятельствах исчезновения Виктории из Москвы попросили рассказать Большакову. Она призналась. Ольгу повезли к Чёлмужам, и она ошиблась местом захоронения девушки на несколько метров. Тело не нашли.

Повезли Трегубенко. Он привел следователей к тому же участку земли и указал, где копать. Тело Платона под Приозерском тоже нашли после совместной с Трегубенко и Большаковой поездки.

По информации «Фонтанки», несколько участников филиала после задержания Трегубенко и Большаковой оборвали все контакты с единоверцами, удалились из мессенджеров или сменили телефоны. Другие побывали на допросе в СК и числятся свидетелями.

Следственный комитет объединил эпизоды Платона и Виктории и передал расследование в центральный аппарат. Тела находятся на экспертизе. По данным «Фонтанки», пока нет оснований утверждать, что в убийствах участвовал не один человек. Участники ритуальных походов не могли не знать, что за их спинами происходит, но за укрывательство особо тяжких преступлений срок давности вышел.



Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

