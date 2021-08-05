Мертвого Торквемаду нашли в лесу под Петербургом. Под подозрением московские сатанисты

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Пять лет назад, летом 2016 года, 27-летний Платон, который в социальных сетях был известен как Вильгельм Торквемада, ушел из двушки в Купчино и пропал. Летом 2021 года в полиции столицы оказались двое, которые говорят, что знают, где закопано его тело.

Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, пару месяцев назад в Петербург из Москвы приехали следователи центрального аппарата. По предварительной информации, они на месте должны были проверить данные о том, что в лесу под Приозерском закопано тело пропавшего в 2016 году Платона.



Останки — кости и фрагменты рук и ног — были найдены, извлечены из земли и отправлены на генетическую экспертизу. Её результаты, по данным нашего издания, пока не готовы.

За время работы в Петербурге москвичи смогли почти поминутно восстановить последние дни петербуржца до его пропажи. Накануне он созванивался с двумя жителями Москвы, 29-летними (на 2016 год) Андреем и Ольгой. С ними мужчину связывали общие интересы к оккультным опытам. В день пропажи, 13 августа, Платон поехал на электричке в район Приозерска, вместе с ним, если верить данным с сотовых вышек, в том же направлении двигались и телефоны Андрея и Ольги.

Затем телефон Платона выключился навсегда.

Его родные, мать-учительница и старший брат, искали парня несколько лет.

Такими же поисками в Москве занималась мать второй предполагаемой жертвы пары — Виктории. Как рассказала женщина 47news, 8 июня 2016 года её дочь, которой на тот момент было 27, взяла рюкзак, вышла из квартиры в Митино на северо-западе столицы и на входе в метро встретилась с матерью. Виктория была в черных одеждах и с амулетом в виде черной пятиконечной звезды в круге.



«Сказала «я поехала, скоро вернусь». К поездке готовилась долго, предупреждала, что уйдет в поход на несколько дней. С кем и куда идет, скрывала, — вспомнила мать исчезнувшей Светлана. — Но собиралась в этот поход как-то странно. Обычно же берут с собой палатки, провизию, спички, теплые вещи. А она поехала налегке — с собой только рюкзак, с которым ходила обычно. Уехала и больше на связь не выходила — Вика предупреждала, что телефон может не ловить. Когда прошло время, я почувствовала неладное, обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, что 15 июня она уехала из Москвы в Петрозаводск, утром 16-го вышла, а дальше ее следы терялись».

Через месяц поисков женщине начали поступать тревожные сигналы:

«Стали звонить из банков. Говорили, что Виктория взяла кредит — то ли 100, то ли 160 тысяч. Об этом она мне не говорила. Я так поняла, что она уехала туда с деньгами», — рассказала собеседница.

С Платоном у Виктории есть общие факты в биографии. В 2012 году у нее умер отец. А петербуржец потерял своего в 2006 году. После этого оба увлеклись оккультизмом.



О том, что есть подозреваемые в пропаже дочери женщина, узнала после звонка из СК, куда её пригласили на беседу.

Пара, которую задержали в столице, если верить их страницам в социальных сетях, давно увлеклась поклонением темным силам и бравировала знанием деталей каннибализма.

34-летний Андрей — коренной москвич, не женат, без детей. В начале 2000-х работал поваром-кондитером, затем кладовщиком, позже — санитаром реанимационного отделения больницы в городе Медынь Калужской области. О себе рассказывает, что знаком с художественной татуировкой, изобразительным искусством, изучением «мертвых» языков, мотоциклами, путешествиями, туризмом, музыкой.

О его подруге известно меньше. Ей также 34, прописана в Москве. В социальных сетях любит напускать черного тумана о своих увлечениях.

В июне 2016 года Андрей с Ольгой выехали с Ленинградского вокзала. Билеты у них были до станции Медвежья Гора в Карелии. Предположительно там следователи и искали останки пропавшей Виктории.

По данным Mash, пара не только причастна к гибели петербуржца Платона и москвички Виктории, но и якобы в своих кругах рассказывала, что после обряда питалась их останками.

В Петербурге каннибализм последний раз обсуждали в связи с делом Можнова и Главацкого. В январе 2009 года в квартире 66-го дома на проспекте Космонавтов они утопили 16-летнюю подругу, расчленили, частично съели, а остатки развезли по помойкам. Флорист Максим Главатских был отправлен на 19 лет в мурманскую колонию, где четыре года назад покончил с собой. Его «сотрапезник», безработный Юрий Можнов, получил на год меньше и уехал отбывать наказание в Архангельскую область. Поначалу он развлекал себя исками против «Фонтанки», а потом решил биться за свою свободу. Снова тему специфического человеколюбия подняли после того, как в октябре 2019-го в поселке Новинка в Ленобласти со сковородки сняли части тела 21-летнего местного жителя. В людоедстве обвинили 22-летнего Аркадия Зверева. Его на тот момент 12-летняя подруга Валерия оказалась неподсудна в силу возраста, несмотря на то, что призналась: убивали и ели. Зверев до суда не дожил, Валерию вернули родным и в школу. «Фонтанка.ру»