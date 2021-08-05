Замглавы комитета по строительству Петербурга стал вице-губернатором Ленобласти. Статус и. о. к нему прикрепили надолго

И. о. вице-губернатора по строительству Ленобласти назначен Евгений Барановский. Как пишет 47news, соответствующее постановление 5 августа подписал губернатор региона Александр Дрозденко.



Барановский до последнего времени работал заместителем председателя комитета по строительству Петербурга. На новую работу он должен выйти 9 августа. Отметим, в Смольном чиновник отвечал, в частности, за работу с обманутыми дольщиками.

