Замглавы комитета по строительству Петербурга стал вице-губернатором Ленобласти. Статус и. о. к нему прикрепили надолго

И. о. вице-губернатора по строительству Ленобласти назначен Евгений Барановский. Как пишет 47news, соответствующее постановление 5 августа подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
Барановский до последнего времени работал заместителем председателя комитета по строительству Петербурга. На новую работу он должен выйти 9 августа. Отметим, в Смольном чиновник отвечал, в частности, за работу с обманутыми дольщиками.
47news обращает внимание на то, что в статусе исполняющего обязанности новому вице-губернатору придется ходить довольно долго — пока не соберется новый состав Законодательного собрания. Именно депутаты должны согласовать кандидатуру на этот пост. Таким образом,
Ранее сообщалось, что предшественник Барановского в правительстве Ленобласти, Михаил Москвин, переезжает в Москву, где возглавит представительство региона в столице.