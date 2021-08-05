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Замглавы комитета по строительству Петербурга стал вице-губернатором Ленобласти. Статус и. о. к нему прикрепили надолго

Вице-губернатором Ленобласти стал зампред петербургского комитета по строительству

И. о. вице-губернатора по строительству Ленобласти назначен Евгений Барановский. Как пишет 47news, соответствующее постановление 5 августа подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Барановский до последнего времени работал заместителем председателя комитета по строительству Петербурга. На новую работу он должен выйти 9 августа. Отметим, в Смольном чиновник отвечал, в частности, за работу с обманутыми дольщиками.

47news обращает внимание на то, что в статусе исполняющего обязанности новому вице-губернатору придется ходить довольно долго — пока не соберется новый состав Законодательного собрания. Именно депутаты должны согласовать кандидатуру на этот пост. Таким образом, и. о. Барановскому быть как минимум до начала октября.

Ранее сообщалось, что предшественник Барановского в правительстве Ленобласти, Михаил Москвин, переезжает в Москву, где возглавит представительство региона в столице.

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