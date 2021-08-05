FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
14
Печать

«Оптимальный вариант, который решает все задачи». Памфилова рассказала, почему не будет доступных всем видеотрансляций выборов в Госдуму

Глава ЦИК рассказала о видеонаблюдении в пунктах для голосования

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года охватит 98% избирателей, что больше, чем на выборах президента в 2012 году, заявила в четверг, 5 августа, глава ЦИК России Элла Памфилова.

«В 2021 году мы предлагаем организовать видеонаблюдение таким образом, чтобы у нас был охват примерно 98% избирателей. Трансляция будет идти в течение трёх дней голосования: три дня и ночи непрерывно. Почти 70 часов непрерывной трансляции, это беспрецедентно. Раньше трансляция не велась более суток», — цитирует РАПСИ председателя Центральной избирательной комиссии.

При этом Памфилова уточнила, что более 50 тысяч участков будут оборудованы видеокамерами с «онлайн-трансляцией на служебный портал». Ещё более 5,6 тысячи участков за счёт регионов оснастят видеонаблюдением с офлайн-трансляцией и сохранением записей. 36,2 тысячи объектов оборудуют устройствами видеофиксации с сохранением записей.

«Записи будут храниться год», — уточнила глава ЦИК.

Фото: ЦИК РФ
ПоделитьсяПоделиться

О том, что в этом году не будет онлайн-видеотрансляций с каждого участка, благодаря чему ранее удалось зафиксировать массу нарушений на выборах, в том числе вбросы бюллетеней в урны, в середине июля рассказал заместитель Памфиловой Николай Булаев. Критику решения ЦИК дать доступ к трансляции только партиям, кандидатам, комиссиям и зарегистрированным наблюдателям Элла Памфилова тогда парировала репликой, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы, лежа на диване, смотреть кино какое-то».

Сегодня же глава ЦИК сослалась на ограниченность ресурсов.

«Исходя из тех средств и возможностей, мы предложили оптимальный вариант, который решает все задачи», — сказала Памфилова в четверг, 5 августа. При этом она подчеркнула, что перед ЦИК стояла дилемма оставить трансляцию в течение суток с трансляцией в Интернет, но тогда бы последовали различные обвинения.

Как подчеркнула Памфилова, непрерывная трансляция в Интернете в течение трёх дней была бы очень дорогостоящая.

В ЦИКе уточнили, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна участникам избирательного процесса, а также в 86 центрах общественного наблюдения.

Ранее Памфилова заявила, что сожалеет об отказе ОБСЕ направлять в Россию наблюдателей на думские выборы, но «на легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан».

Фото: ЦИК РФ

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Antipode
Власти хотят максимально снизить контроль над процессом выборов. Значительное удорожания из-за трёхдневного голосования не волнует, а контроль онлайн- волнует. Плюс ОБСЕ не пришлет наблюдателей из-за того что не сможет контролировать результаты выборов. В этих условиях только УГ может привнести пикантность в выборы,
Guest1234
Более-менее все недовольные уже объявлены иностранными агентами и пособниками экстремистов. Их к просмотру не допустят. А остальным участникам процесса, конечно, можно показать. Пусть смотрят.
262370901
Как подчеркнула директриса ЦИрКа : "непрерывная трансляция в Интернете в течение трёх дней была бы очень дорогостоящая." Ну это объяснение для электората ПЖиВ, КПРФ, ЛДПР, СР и прочих клонов, а можно адекватным людям объяснить из чего складывается "дорогостоящая" трансляция, с техническим обоснованием? А так этот бред похож на "прямую линию" обнуленного.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний