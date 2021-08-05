«Оптимальный вариант, который решает все задачи». Памфилова рассказала, почему не будет доступных всем видеотрансляций выборов в Госдуму

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года охватит 98% избирателей, что больше, чем на выборах президента в 2012 году, заявила в четверг, 5 августа, глава ЦИК России Элла Памфилова.

«В 2021 году мы предлагаем организовать видеонаблюдение таким образом, чтобы у нас был охват примерно 98% избирателей. Трансляция будет идти в течение трёх дней голосования: три дня и ночи непрерывно. Почти 70 часов непрерывной трансляции, это беспрецедентно. Раньше трансляция не велась более суток», — цитирует РАПСИ председателя Центральной избирательной комиссии.



При этом Памфилова уточнила, что более 50 тысяч участков будут оборудованы видеокамерами с «онлайн-трансляцией на служебный портал». Ещё более 5,6 тысячи участков за счёт регионов оснастят видеонаблюдением с офлайн-трансляцией и сохранением записей. 36,2 тысячи объектов оборудуют устройствами видеофиксации с сохранением записей.

«Записи будут храниться год», — уточнила глава ЦИК.

Фото: ЦИК РФ Поделиться Поделиться







О том, что в этом году не будет онлайн-видеотрансляций с каждого участка, благодаря чему ранее удалось зафиксировать массу нарушений на выборах, в том числе вбросы бюллетеней в урны, в середине июля рассказал заместитель Памфиловой Николай Булаев. Критику решения ЦИК дать доступ к трансляции только партиям, кандидатам, комиссиям и зарегистрированным наблюдателям Элла Памфилова тогда парировала репликой, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы, лежа на диване, смотреть кино какое-то».

Сегодня же глава ЦИК сослалась на ограниченность ресурсов.

«Исходя из тех средств и возможностей, мы предложили оптимальный вариант, который решает все задачи», — сказала Памфилова в четверг, 5 августа. При этом она подчеркнула, что перед ЦИК стояла дилемма оставить трансляцию в течение суток с трансляцией в Интернет, но тогда бы последовали различные обвинения.



Как подчеркнула Памфилова, непрерывная трансляция в Интернете в течение трёх дней была бы очень дорогостоящая.

В ЦИКе уточнили, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна участникам избирательного процесса, а также в 86 центрах общественного наблюдения.

Ранее Памфилова заявила, что сожалеет об отказе ОБСЕ направлять в Россию наблюдателей на думские выборы, но «на легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан».

