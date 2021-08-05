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«На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан». Глава ЦИК Памфилова ответила ОБСЕ на отказ отправлять наблюдателей

Элла Памфилова сожалеет, что ОБСЕ не пришлёт наблюдателей на думские выборы

Глава ЦИК России выразила сожаление, что ОБСЕ не пришлёт наблюдателей на думские выборы. Памфилова отметила, что «время передумать» у организации еще есть.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ответила на решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять в Россию на думские выборы наблюдателей. Главная ответственная в стране за чистоту процедур народного волеизъявления и подсчёта голосов «сожалеет», но отмечает, что у коллег из ЕС «есть время передумать».

«Что касается БДИПЧ ОБСЕ, конечно, мы сожалеем, именно поэтому мы направили им соответствующее письмо о том, что есть ещё время передумать», — сказала Памфилова «Интерфаксу» 5 августа.

Фото: kremlin.ru
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«На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам, и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов. Для нас большое значение имеет мнение международных наблюдателей. Подавляющее большинство из тех, кого мы пригласили, помимо миссии БДИПЧ ОБСЕ, приедут, но для нас самым важным является мнение наших российских избирателей», — заявила Памфилова.

Комментировать слова директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи о том, что отказ направлять наблюдателей вызван действиями России, глава ЦИК не стала.

В минувшую среду, 4 августа, Мекаччи объявил, что бюро не сможет отправить в РФ наблюдателей на сентябрьские выборы, так как российская сторона со ссылкой на коронавирусные ограничения разрешила прислать в общей сложности только 60 наблюдателей. Сама организация планировала направить в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

«Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения, имеет важное значение... Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить... к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным», — отмечал Маттео Мекаччи.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (12)

Петр Петров
Какая же она недалекая!!! Сидеть ей вместе с Чуровым на нарах
dragvs
Самое смешное что граждан то как раз никто и не спрашивает. Зовите международное аналитическое агентство - пускай они проводят исследование. Конечно же на это никто не пойдет. Путин последовательно уничтожил избирательную систему страны и превратил ее в посмешище. В 2006 году Путин украл главу "Против всех", якобы ради экономии средств.
SWd
А отношение граждан такое: все все понимают, поэтому на выборы не пойдут. И ЦИК нарисует нужные цифры. Можно даже и выборы не проводить, в принципе. Что деньги зря тратить.
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