«Это не лёжа на диване кино смотреть». Памфилова ответила на критику об ограничении доступа к трансляции голосования

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что доступ к онлайн-трансляции с пунктов для голосования может получить любой желающий. Но для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве наблюдателя.
«Большинство все поняли правильно [про видеотрансляцию], но кое-кто по этому поводу устроил целую истерику в прессе», — прокомментировала 16 июля Элла Памфилова информацию о том, что доступ к трансляции будет ограничен участниками избирательного процесса (цитата по ТАСС).
Ранее ЦИК в ответе «Новой газете» пояснил, что из-за ограниченного финансирования выбрал следующий путь: «Мы показываем [все трое суток] только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах, — кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее».
Памфилова заявила, что избирателей от процесса видеонаблюдения вовсе не отлучали, поскольку они являются основными участниками избирательного процесса. При этом глава ЦИК подчеркнула, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то», а «большая работа». Поэтому для этого нужно записаться в наблюдатели и пройти необходимое обучение.
«[Если] хочешь [наблюдать за выборами], заинтересован, активный гражданин, то немножко надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства», — подчеркнула Памфилова.