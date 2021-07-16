«Это не лёжа на диване кино смотреть». Памфилова ответила на критику об ограничении доступа к трансляции голосования

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что доступ к онлайн-трансляции с пунктов для голосования может получить любой желающий. Но для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве наблюдателя.

«Большинство все поняли правильно [про видеотрансляцию], но кое-кто по этому поводу устроил целую истерику в прессе», — прокомментировала 16 июля Элла Памфилова информацию о том, что доступ к трансляции будет ограничен участниками избирательного процесса (цитата по ТАСС).

Ранее ЦИК в ответе «Новой газете» пояснил, что из-за ограниченного финансирования выбрал следующий путь: «Мы показываем [все трое суток] только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах, — кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее».