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«Это не лёжа на диване кино смотреть». Памфилова ответила на критику об ограничении доступа к трансляции голосования

ЦИК: Следить за выборами онлайн может любой, записавшийся в наблюдатели

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что доступ к онлайн-трансляции с пунктов для голосования может получить любой желающий. Но для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве наблюдателя.

«Большинство все поняли правильно [про видеотрансляцию], но кое-кто по этому поводу устроил целую истерику в прессе», — прокомментировала 16 июля Элла Памфилова информацию о том, что доступ к трансляции будет ограничен участниками избирательного процесса (цитата по ТАСС).

Ранее ЦИК в ответе «Новой газете» пояснил, что из-за ограниченного финансирования выбрал следующий путь: «Мы показываем [все трое суток] только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах, — кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее».

Памфилова заявила, что избирателей от процесса видеонаблюдения вовсе не отлучали, поскольку они являются основными участниками избирательного процесса. При этом глава ЦИК подчеркнула, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то», а «большая работа». Поэтому для этого нужно записаться в наблюдатели и пройти необходимое обучение.

«[Если] хочешь [наблюдать за выборами], заинтересован, активный гражданин, то немножко надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства», — подчеркнула Памфилова.

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Комментарии (17)

266081655
Замечу сверху сидящей банде я
И голосующим, в зад с ней чмокаясь:
Имя вашей стране – Обнуляндия.
Прощай, Конституция! Пьём, не чокаясь!

(С) Орлуша
yar_5e4cc335310b6
Интересно, чем в итоге кончится такое пренебрежительное отношение к народу?
И есть ли вообще у этого народа чувство собственного достоинства?
kuk-vasyusha
Где они берут таких, как она? Это же позор и деградация
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