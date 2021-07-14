FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +29
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
8
Печать

В ЦИК объяснили, почему онлайн-трансляция с избирательных участков не будет общедоступной

В ЦИК прокомментировали «Новой газете» решение закрыть онлайн‑трансляцию с избирательных участков с выборов в Госдуму. Доступ к происходящему на местах для голосования не смогут дать всем желающим якобы из-за недостаточного финансирования.

«У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17-го числа, 7 утра, и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20-го числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах — кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее. Посчитали, что лучше сделать по второму пути», — приводит издание пояснение ЦИК.

Как сообщалось ранее, доступ к онлайн-трансляции с участков получат определенные участники избирательного процесса: политические партии, кандидаты и комиссии. «Иные участники избирательного процесса» — только к видеозаписи из помещения ТИК, УИК, где они присутствовали.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

W Bons
все украдено до нас (операция Ы)
Pupin
Слишком жирно троллят.
***_555
Денег нет? Так отменяйте вообще этот фарс, нарисуйте единорастам 86%, остальное - рандомно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний