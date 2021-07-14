В ЦИК объяснили, почему онлайн-трансляция с избирательных участков не будет общедоступной

В ЦИК прокомментировали «Новой газете» решение закрыть онлайн‑трансляцию с избирательных участков с выборов в Госдуму. Доступ к происходящему на местах для голосования не смогут дать всем желающим якобы из-за недостаточного финансирования.
«У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17-го числа, 7 утра, и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20-го числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах — кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее. Посчитали, что лучше сделать по второму пути», — приводит издание пояснение ЦИК.
Как сообщалось ранее, доступ к онлайн-трансляции с участков получат определенные участники избирательного процесса: политические партии, кандидаты и комиссии. «Иные участники избирательного процесса» — только к видеозаписи из помещения ТИК, УИК, где они присутствовали.