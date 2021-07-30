30 июля на официальном YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures Russia вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта с Леди Гагой в главной роли. В картине «Дом Гуччи» певица и актриса сыграла роль эгоистичной светской львицы Патриции Реджани, жены итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). Для роли экспрессивной итальянки Леди Гага стала жгучей брюнеткой.
Звездная команда гримеров и костюмеров Metro-Goldwyn-Mayer создала для каждого актера убедительный образ, превратив голливудских звезд в типичных представителей итальянской буржуазии конца ХХ века. Совершенно неузнаваемым стал актер и рок-музыкант Джаред Лето — мастер актерских перевоплощений. С огромной лысиной, седыми бакенбардами и возрастным брюшком, он сыграл роль Паоло Гуччи, члена высокопоставленного семейства.
Фильм снят по мотивам книги Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В ней рассказывается об убийстве в 1995 году одного из членов династии Гуччи и о его жене, которую осудили за организацию этого преступления.
Работа над проектом ведется с 2006 года. Первоначально на роль Патриции Реджани планировали пригласить Анжелину Джоли, потом вели переговоры с Пенелопой Крус и Марго Робби. Только в 2019-м стало точно известно, что главного женского персонажа сыграет Леди Гага. Ее звездные партнеры — Джаред Лето, Адам Драйвер, Аль Пачино и Де Ниро — были утверждены на роли во вторую очередь. Съёмки фильма стартовали этой зимой в Риме.
Создатели фильма «Дом Гуччи» обещают зрителям «шокирующую историю любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира». В России фильм выйдет в прокат 25 ноября 2021 года.