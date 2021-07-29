Спикер РПЦ не увидел бесовщины в Гарри Поттере

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 29 июля в ходе прямого эфира в Instagram призвал не обвинять фильмы и книги о Гарри Поттере в бесовщине.



По словам спикера Русской православной церкви (РПЦ), неверно обличать книги Джоан Роулинг «в каком-то магизме и бесовщине». Он подчеркнул, что если подходить к Гарри Поттеру с этой позиции, то схожие моменты можно увидеть и в русских народных сказках.