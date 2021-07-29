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Спикер РПЦ не увидел бесовщины в Гарри Поттере

Церковный и общественный деятель, журналист Владимир Легойда высказался на тему «магизма и бесовщины» в серии книг и фильмов о Гарри Поттере. По его мнению, не стоит доводить ситуацию до абсурда.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 29 июля в ходе прямого эфира в Instagram призвал не обвинять фильмы и книги о Гарри Поттере в бесовщине.

По словам спикера Русской православной церкви (РПЦ), неверно обличать книги Джоан Роулинг «в каком-то магизме и бесовщине». Он подчеркнул, что если подходить к Гарри Поттеру с этой позиции, то схожие моменты можно увидеть и в русских народных сказках.

Вместе с тем Легойда подчеркнул, что исходя из интервью Роулинг, она бессознательно проводила евангельские параллели и вкладывала христианские смыслы в серии книг о «мальчике, который выжил».

«Там, конечно, есть христианские смыслы, и мы можем там много увидеть просто потому, что Роулинг человек определенной культуры — европейской, христианской культуры», — отметил Легойда.

Напомним, что в 2002 году позиция РПЦ по Гарри Поттеру была совершенно другой. Второй фильм по книге называли бесовским наваждением и требовали запретить в России. По мнению священнослужителей, картина дискредитировала православную церковь.

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Комментарии (9)

teodor
это дно
Cashmare
гарри потный - бесовщина? а бегающий кусок теста, разговаривающий с животными - не бесовщина? а попить из лужи и стать оборотнем - не бесовщина? а ходячий скелет, бабка-каннибал, змея-мутант с тремя головами и перегаром?
***_555
Те сказки популярнее?
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