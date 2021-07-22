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Моментальное реагирование. На Петроградской в считанные часы закрасили граффити с поэтами

В Петроградском районе Петербурга власти оперативно закрасили граффити с поэтами

В Петроградском районе Петербурга закрасили граффити с поэтами, которые утром 22 июля появились на доме по улице Ленина, 10.

Об этом сообщила местная жительница Вероника Одинокова на странице «Петроградской диаспоры» в Facebook. По ее словам, изображения поэтов она заметила в районе 11 часов утра, а к 15:40 они уже были закрашены.

«Я в этом доме живу. Приехала с дачи полить цветы и увидела сама. Потом пошла на работу, потом вернулась — и все! Борьба с поэтами — вопрос безотлагательный», — сказала Одинцова.

Фото 1:Вероника Одинокова
Фото 2:предоставлено пресс-службой администрации Петроградского района
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На стене дома недолго красовались портреты Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Софии Парнок, Владимира Маяковского, Земфиры, Даниила Хармса. Изображения сопровождали цитаты из их произведений.

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Дом обслуживает ЖКС № 1 Петроградского района. В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» рассказали, что жалоб на несанкционированные изображения не поступало, а коммунальщики их обнаружили «после обеда во время планового обхода».

Как ранее рассказывала «Фонтанка», в том же Петроградском районе жители намерены согласовать граффити на пустой стене дома и пока выбирают исполнителя.

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Комментарии (8)

LiChaBaTa
Руководство коммунальных служб это пример полного отсутствия понимания искусства. Мечтаю о золотых унитазах, не иначе. Это для них искусство, а не граффити.
kiros
Лайфхак, поверх каракулей и облупившихся стен пишем НАВАЛЬНЫЙ.
172185222
Зачем закрашивали-то? Не ругательства вроде, не уродство. Каракули всякие бессмысленные кругом намалёваны, а как кто-то что-то осмысленное (более или менее) нарисует, так сразу замазывают)
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