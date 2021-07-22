Об этом сообщила местная жительница Вероника Одинокова на странице «Петроградской диаспоры» в Facebook. По ее словам, изображения поэтов она заметила в районе 11 часов утра, а к 15:40 они уже были закрашены.

«Я в этом доме живу. Приехала с дачи полить цветы и увидела сама. Потом пошла на работу, потом вернулась — и все! Борьба с поэтами — вопрос безотлагательный», — сказала Одинцова.