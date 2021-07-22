Об этом сообщила местная жительница Вероника Одинокова на странице «Петроградской диаспоры» в Facebook. По ее словам, изображения поэтов она заметила в районе 11 часов утра, а к 15:40 они уже были закрашены.
«Я в этом доме живу. Приехала с дачи полить цветы и увидела сама. Потом пошла на работу, потом вернулась — и все! Борьба с поэтами — вопрос безотлагательный», — сказала Одинцова.
На стене дома недолго красовались портреты Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Софии Парнок, Владимира Маяковского, Земфиры, Даниила Хармса. Изображения сопровождали цитаты из их произведений.
Дом обслуживает ЖКС № 1 Петроградского района. В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» рассказали, что жалоб на несанкционированные изображения не поступало, а коммунальщики их обнаружили «после обеда во время планового обхода».
Как ранее рассказывала «Фонтанка», в том же Петроградском районе жители намерены согласовать граффити на пустой стене дома и пока выбирают исполнителя.