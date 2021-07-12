«Мы хотим здесь граффити». Жители дома на Петроградке ищут желающих разрисовать огромную стену

автор фото читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







В Петроградском районе Петербурга жители хотят согласовать граффити на территории жилого дома, который возвели в 2004 году. Мечта любого граффитиста — ровная и светлая стена, расположенная в закрытом дворе дома. Он находится в муниципальном округе «Петровский». Стена глухая, за ней находятся гаражи. Площадь — 315 кв. м. Она отделяет территорию дома, но формально является частью его территории и имуществом ТСЖ.

Идея зрела давно. Жители каждый день, из года в год, подходят к своим машинам и наблюдают безликую стену, из-за чего не раз обращались в ТСЖ с предложениями о благоустройстве. «Это то место, которое постоянно попадается на глаза, и хочется, чтобы оно радовало, а не огорчало», — сказал один из жильцов. Однако это были единичные просьбы, на обсуждение вопрос вынесли впервые.



Для того, чтобы распоряжаться общедомовым имуществом, нужно большинство голосов. Сколько именно — две трети или более 50% от числа собственников, — прописано в уставе того или иного совета дома. «У нас нет внешнего управления, и ТСЖ выполняет функцию управляющей компании. Дом достаточно автономный, даже своя котельная. В нем около 100 жителей, если считать вместе с детьми, самих же собственников меньше, так как у нас всего чуть больше 30 квартир. Мы провели в общедомовом чате опрос, больше 51% у нас набирается. Согласно нашему уставу, этого хватает, чтобы думать о проекте детально», — рассказала «Фонтанке» управляющая товариществом собственников жилья Ирина Ковальчук.

«Давайте без политики»

Посоветовать тематику изображения и специалистов, которые смогли бы реализовать задумку, Ковальчук попросила местных жителей.

«Обращаюсь к жителям П.С. и специалистам. Итак: имеется дворовая глухая стена, которая требует граффити (жильцы дома согласны, дом на Малом проспекте П.С. Что можно нарисовать из граффити, чтобы это было исключительно для Петроградской стороны? Имеются ли у вас недорогие специалисты?» — написала она на странице «Петроградской диаспоры» в Facebook.



Одни советовали выполнить изображение в стиле дворика на Итальянской, 29, другие видят на сплошной стене сады с фонтанами, а третьи предлагали не нарушать своеобразные «традиции». «Как насчёт нестареющей классики стрит-арта? Слова из трех букв?» — написал Paul Gumenuk.

Сами собственники решили выбирать изображение по двум критериям — без политики. Предлагали Колизей, Бродвей, знаменитую фотографию битлов, переходящих дорогу. К слову, ничего из этого, кроме, наверное, Бродвея, для Петербурга не ново. «В любом случае, подобная деятельность, обсуждения, сплачивает жителей. Они начинают вовлекаться в процесс благоустройства и ценить его. Дом теперь не заканчивается дверью квартиры, а становится шире. Люди общаются и налаживают контакт между собой», — сказала Ковальчук.

Как согласовывать

Просто так взять и нарисовать что-то на доме в Петербурге нельзя, даже если собственники вышли на улицу и хором сказали художникам: «Можно». Рисунок в первую очередь должен понравиться чиновникам.

В администрации Петроградского района напомнили, что жителям предстоит подготовить протокол общего собрания, в котором указано, сколько человек выступили «за», четко прописано место творчества, а также разработать эскиз и уточнить, за чей счет будет «банкет». «Если в доме есть госметры, то администрация также принимает участие в голосовании. В данном доме госфонда нет. Дальше проект рассматривает КГА. Мы поддерживаем подобные инициативы, когда учитываются интересы жителей и подчеркивается стилистика и особенности архитектурного облика конкретного места», — уточнили в администрации.



При этом в Петербурге запрещено размещать рисунки на лицевых фасадах зданий. Для нанесения граффити на стене во дворе есть определенный утвержденный порядок, в котором главным органом, принимающим решение, является комитет по градостроительству и архитектуре. Там «Фонтанке» объяснили, с какими этапами на пути к согласованию придется столкнуться собственникам:

— предоставление в КГА заявления заинтересованного лица (с приложением документов, определенных правилами благоустройства Петербурга от 09.11.2016 № 961);

— получение в комитете задания на разработку проекта росписи здания;

— согласование проекта.

Изображение не должно нарушать эстетическое состояние территории города и архитектурно-градостроительный облик зданий, нести враждебный характер и содержать запрещенную символику и нецензурные выражения. «Дополнительно сообщаем, что по своему содержанию росписи и рисунки, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, не должны носить мемориальный характер и увековечивать память о выдающихся личностях», — сказали в КГА. При этом четкого разделения на техники выполнения нанесения изображения нет. «У нас нет классификации «граффити, фрески и прочее». Есть росписи на фасадах — как вид монументального искусства», — уточнили в КГА.



Задачи комитета в процессе рассмотрения проекта сводятся, как уточнили там, к оценке объемно-пространственного и архитектурного решений на соответствие нормативной правовой документации и архитектурному облику города. При этом качество художественного исполнения и обоснованности выбора места размещения произведений обсуждает экспертная группа по вопросам монументально-декоративного искусства в составе Градостроительного совета в Смольном. Вся процедура займет, как утверждают в КГА, в худшем случае меньше двух месяцев — задание выдается в течение 30 дней, а на согласование проекта выделяется не более 22 рабочих дней.

Как признаются в комитете, согласовать граффити с чиновниками пытаются нечасто. «Заявления на выдачу заданий на разработку проекта размещения росписей поступают в комитет крайне редко», — добавили там.

Что по деньгам?

Однако любое благоустройство в многоквартирном доме зависит от собираемости. «Фонтанка» рассказывала, что в доме эмира Бухарского нет возможности провести даже текущий ремонт из-за долгов жителей по квартплате. «У нас с этим все в порядке. Собираемость даже повысилась из-за регулярных, но ненавязчивых напоминаний о необходимости платить по квиткам», — уточнила управляющая дома на Малом проспекте П.С.



Во сколько обойдутся работы, в ТСЖ пока представления нет, однако сумма в 60 — 100 тыс. рублей в разговоре с представителем организации звучала. «Предполагаем, что тех денег, которые сейчас есть у дома, должно хватить. Понятно, что нужно будет сначала заплатить за подготовку проекта, а потом за сами работы. Нам уже озвучивали такую сумму — 15 тысяч рублей за подготовку пяти эскизов. Это небольшие деньги», — отметили в товариществе.

«Фонтанка» спросила арт-группу «Явь», чьи работы не раз скрывались под краской коммунальщиков, взялись бы художники сделать проект для инициативных жителей. «КГА все равно ничего не согласует. Единственные в Петербурге, кто что-то пытался согласовать, — наши заказчики, они пытались два года. Мы не будем тратить время на проект, который точно не согласуют», — сказала Анастасия Владычкина.

Однако без предложений дом не остается. По словам Ковальчук, за пару дней поступило уже несколько, в том числе «одно очень заинтересовало», так как работы готовы выполнить бесплатно. «К нам обратилась одна из танцевальных студий, которая хотела бы пройти с нами весь путь от согласования проекта до самих работ. Интерес их в том, что они хотят снять танцевальный клип, когда на фоне будут стену разрисовывать граффити. Съемки клипа в сентябре, в целом за этот период мы должны успеть все согласовать», — рассказала она.



В ТСЖ также предполагают, что арт-объект может стать местом притяжения, но закрытый двор и охрана не позволят зевакам попасть внутрь и сделать селфи. Однако удовлетворить интерес петербуржцев и гостей города там будут все же готовы. «После реализации мы уже будем обсуждать вопрос организации групповых экскурсий. Обсуждения такие заходят и сейчас, но беспокойства со стороны жителей по данному поводу нет, так как у нас есть консьерж, который будет следить за этим», — добавила она.

Жители попросили «Фонтанку» не раскрывать адрес дома, чтобы «избежать провокаций». Место намерены объявить после того, как будет что показать.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

