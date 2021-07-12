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«Мы хотим здесь граффити». Жители дома на Петроградке ищут желающих разрисовать огромную стену

Жители Малого проспекта П.С. устали смотреть на голую стену на территории своего дома и готовы подпустить к ней художников. На месте сплошного цвета они видят Колизей, «Битлз» или Бродвей. Работы коммунальщикам новое граффити в городе также не прибавит — собственники намерены его согласовать.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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В Петроградском районе Петербурга жители хотят согласовать граффити на территории жилого дома, который возвели в 2004 году. Мечта любого граффитиста — ровная и светлая стена, расположенная в закрытом дворе дома. Он находится в муниципальном округе «Петровский». Стена глухая, за ней находятся гаражи. Площадь — 315 кв. м. Она отделяет территорию дома, но формально является частью его территории и имуществом ТСЖ.

Идея зрела давно. Жители каждый день, из года в год, подходят к своим машинам и наблюдают безликую стену, из-за чего не раз обращались в ТСЖ с предложениями о благоустройстве. «Это то место, которое постоянно попадается на глаза, и хочется, чтобы оно радовало, а не огорчало», — сказал один из жильцов. Однако это были единичные просьбы, на обсуждение вопрос вынесли впервые.

Для того, чтобы распоряжаться общедомовым имуществом, нужно большинство голосов. Сколько именно — две трети или более 50% от числа собственников, — прописано в уставе того или иного совета дома. «У нас нет внешнего управления, и ТСЖ выполняет функцию управляющей компании. Дом достаточно автономный, даже своя котельная. В нем около 100 жителей, если считать вместе с детьми, самих же собственников меньше, так как у нас всего чуть больше 30 квартир. Мы провели в общедомовом чате опрос, больше 51% у нас набирается. Согласно нашему уставу, этого хватает, чтобы думать о проекте детально», — рассказала «Фонтанке» управляющая товариществом собственников жилья Ирина Ковальчук.

«Давайте без политики»

Посоветовать тематику изображения и специалистов, которые смогли бы реализовать задумку, Ковальчук попросила местных жителей.

«Обращаюсь к жителям П.С. и специалистам. Итак: имеется дворовая глухая стена, которая требует граффити (жильцы дома согласны, дом на Малом проспекте П.С. Что можно нарисовать из граффити, чтобы это было исключительно для Петроградской стороны? Имеются ли у вас недорогие специалисты?» — написала она на странице «Петроградской диаспоры» в Facebook.

Одни советовали выполнить изображение в стиле дворика на Итальянской, 29, другие видят на сплошной стене сады с фонтанами, а третьи предлагали не нарушать своеобразные «традиции». «Как насчёт нестареющей классики стрит-арта? Слова из трех букв?» — написал Paul Gumenuk.

Сами собственники решили выбирать изображение по двум критериям — без политики. Предлагали Колизей, Бродвей, знаменитую фотографию битлов, переходящих дорогу. К слову, ничего из этого, кроме, наверное, Бродвея, для Петербурга не ново. «В любом случае, подобная деятельность, обсуждения, сплачивает жителей. Они начинают вовлекаться в процесс благоустройства и ценить его. Дом теперь не заканчивается дверью квартиры, а становится шире. Люди общаются и налаживают контакт между собой», — сказала Ковальчук.

Как согласовывать

Просто так взять и нарисовать что-то на доме в Петербурге нельзя, даже если собственники вышли на улицу и хором сказали художникам: «Можно». Рисунок в первую очередь должен понравиться чиновникам.

В администрации Петроградского района напомнили, что жителям предстоит подготовить протокол общего собрания, в котором указано, сколько человек выступили «за», четко прописано место творчества, а также разработать эскиз и уточнить, за чей счет будет «банкет». «Если в доме есть госметры, то администрация также принимает участие в голосовании. В данном доме госфонда нет. Дальше проект рассматривает КГА. Мы поддерживаем подобные инициативы, когда учитываются интересы жителей и подчеркивается стилистика и особенности архитектурного облика конкретного места», — уточнили в администрации.

При этом в Петербурге запрещено размещать рисунки на лицевых фасадах зданий. Для нанесения граффити на стене во дворе есть определенный утвержденный порядок, в котором главным органом, принимающим решение, является комитет по градостроительству и архитектуре. Там «Фонтанке» объяснили, с какими этапами на пути к согласованию придется столкнуться собственникам:

— предоставление в КГА заявления заинтересованного лица (с приложением документов, определенных правилами благоустройства Петербурга от 09.11.2016 № 961);

— получение в комитете задания на разработку проекта росписи здания;

— согласование проекта.

Изображение не должно нарушать эстетическое состояние территории города и архитектурно-градостроительный облик зданий, нести враждебный характер и содержать запрещенную символику и нецензурные выражения. «Дополнительно сообщаем, что по своему содержанию росписи и рисунки, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, не должны носить мемориальный характер и увековечивать память о выдающихся личностях», — сказали в КГА. При этом четкого разделения на техники выполнения нанесения изображения нет. «У нас нет классификации «граффити, фрески и прочее». Есть росписи на фасадах — как вид монументального искусства», — уточнили в КГА.

Задачи комитета в процессе рассмотрения проекта сводятся, как уточнили там, к оценке объемно-пространственного и архитектурного решений на соответствие нормативной правовой документации и архитектурному облику города. При этом качество художественного исполнения и обоснованности выбора места размещения произведений обсуждает экспертная группа по вопросам монументально-декоративного искусства в составе Градостроительного совета в Смольном. Вся процедура займет, как утверждают в КГА, в худшем случае меньше двух месяцев — задание выдается в течение 30 дней, а на согласование проекта выделяется не более 22 рабочих дней.

Как признаются в комитете, согласовать граффити с чиновниками пытаются нечасто. «Заявления на выдачу заданий на разработку проекта размещения росписей поступают в комитет крайне редко», — добавили там.

Что по деньгам?

Однако любое благоустройство в многоквартирном доме зависит от собираемости. «Фонтанка» рассказывала, что в доме эмира Бухарского нет возможности провести даже текущий ремонт из-за долгов жителей по квартплате. «У нас с этим все в порядке. Собираемость даже повысилась из-за регулярных, но ненавязчивых напоминаний о необходимости платить по квиткам», — уточнила управляющая дома на Малом проспекте П.С.

Во сколько обойдутся работы, в ТСЖ пока представления нет, однако сумма в 60 — 100 тыс. рублей в разговоре с представителем организации звучала. «Предполагаем, что тех денег, которые сейчас есть у дома, должно хватить. Понятно, что нужно будет сначала заплатить за подготовку проекта, а потом за сами работы. Нам уже озвучивали такую сумму — 15 тысяч рублей за подготовку пяти эскизов. Это небольшие деньги», — отметили в товариществе.

«Фонтанка» спросила арт-группу «Явь», чьи работы не раз скрывались под краской коммунальщиков, взялись бы художники сделать проект для инициативных жителей. «КГА все равно ничего не согласует. Единственные в Петербурге, кто что-то пытался согласовать, — наши заказчики, они пытались два года. Мы не будем тратить время на проект, который точно не согласуют», — сказала Анастасия Владычкина.

Однако без предложений дом не остается. По словам Ковальчук, за пару дней поступило уже несколько, в том числе «одно очень заинтересовало», так как работы готовы выполнить бесплатно. «К нам обратилась одна из танцевальных студий, которая хотела бы пройти с нами весь путь от согласования проекта до самих работ. Интерес их в том, что они хотят снять танцевальный клип, когда на фоне будут стену разрисовывать граффити. Съемки клипа в сентябре, в целом за этот период мы должны успеть все согласовать», — рассказала она.

В ТСЖ также предполагают, что арт-объект может стать местом притяжения, но закрытый двор и охрана не позволят зевакам попасть внутрь и сделать селфи. Однако удовлетворить интерес петербуржцев и гостей города там будут все же готовы. «После реализации мы уже будем обсуждать вопрос организации групповых экскурсий. Обсуждения такие заходят и сейчас, но беспокойства со стороны жителей по данному поводу нет, так как у нас есть консьерж, который будет следить за этим», — добавила она.

Жители попросили «Фонтанку» не раскрывать адрес дома, чтобы «избежать провокаций». Место намерены объявить после того, как будет что показать.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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