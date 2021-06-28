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Обращения поступали почти из всех районов города, однако в основном они касались исторического центра. Читатели не только присылали впечатляющие фотографии из своих парадных, но и благодарили редакцию за привлечение внимания к проблеме содержания общедомового имущества. «Фонтанка» отобрала пятерку «худших», большинство из которых оказались памятниками архитектуры.

Дома эмира Бухарского (Каменноостровский проспект, 44б)

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в нем на главной лестнице, по словам жителей, стены из оселкового мрамора покрыты граффити. Такая ситуация, как утверждает Александр Шорин, происходит уже около 60 лет. До домофонной эпохи оборону в доме держал дворник, который жил на первом этаже и был своего рода консьержем. «В 60-е, после его смерти, по рассказам старожилов, появились первые выскобленные надписи. В то время парадные становились своеобразным местом силы для различных ребят», — сказал он.



Менялось не только время, но и форма самовыражения. Стены начали пополняться цветными граффити. «Распространились так называемые теги. Люди хотят не просто зайти в подъезд, а оставить о себе напоминание», — продолжил Шорин. В какой-то момент появление домофона ослабило трафик, но позже случился перевод на другое оборудование. «А там ключ стандартный, подобрать таблетку уже не составляет труда. При этом есть закон, который обязывает собственников обеспечивать доступ людям к объекту культурного наследия. Поэтому забаррикадироваться мы не можем», — заявил он. По словам жителей, это одна из немногих парадных в городе, у которой стены выполнены из оселкового мрамора. Избавиться от надписей собственники пытались своими силами, но тряпки с водой оказалось недостаточно, а химические средства могли испортить покрытие. При этом все решения касательно общедомового имущества должны приниматься советом дома, однако здесь его нет. Собственникам все никак не удавалось сплотиться, чтобы решить данный вопрос.



Активные жители обращались в управляющую компанию и с осторожностью спрашивали, будет ли она приводить парадную в порядок. «Мы начинали разговор так, что нужна культурно-историческая экспертиза, смета, согласование КГИОП, потому что мы не готовы, чтобы, условно, пришли сейчас те же дворники и отмыли это все с хлоркой. На свою обеспокоенность мы слышали: «На все это нужны большие деньги, а у нас нет ресурса, а с использованием текущих мы выполнить это не сможем», — сказал Шорин.



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В администрации Петроградского района сообщили, что знакомы со сложившейся ситуацией в доме эмира Бухарского и не раз обсуждали ее с управляющей компанией ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района». В парадной почти все квартиры — коммунальные, а рисунки, как заявили в администрации, оставляют сами жители. «Там место не проходное. Соответственно, трафика нет, просто так из любопытства туда не пойдут. По нашей информации, надписи оставляют сами жители», — сообщили в районной администрации.

Людей, которые разрисовывают стены, там охарактеризовали как личностей с низкой социальной ответственностью, так как помимо порчи имущества они не дают его и восстановить. «Собираемость в доме низкая, имеется в виду плата по коммунальным платежам. Чтобы это все содержать, нужны немалые средства. Дом — памятник, чтобы отремонтировать парадную, сначала нужен проект, а он обойдется примерно в 2,5 млн рублей. У дома таких денег нет», — добавили там. В администрации уточнили, что при этом ЖКС борется с надписями. За три месяца, как утверждают там, коммунальщики выходили на отмывку стен 16 раз. «Ацетон не используют», — успокоили в администрации.



Сотрудники городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры после запроса «Фонтанки» посетили дом, чтобы убедиться в достоверности фотографий. «Доводы о ненадлежащем состоянии подтвердились, в том числе в части предмета охраны объектов, то есть особенностей, подлежащих обязательному сохранению», — сказали в комитете.

КГИОП подготовил материалы для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.13. КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», а также для предъявления исковых заявлений о понуждении выполнить работы по текущему ремонту. «После получения протоколов и исковых заявлений управляющими организациями материалы будут представлены в соответствующие судебные органы», — добавили там.

Дом А. Н. Шлегель (Гороховая улица, 39)

Здесь худшими парадными считают № 2 и № 5, где, по словам жителей, нет не только текущего ремонта, но и капитального. «Из-за протечек крыши в парадной № 5 почти три года назад был выписан штраф за её состояние и обвалы штукатурного слоя, но предпринято так ничего и не было», — утверждает жительница Светлана Звиздина.



Решение об очередности ремонтных работ принимает совет дома, а собраний не было уже долгое время. Как объяснили «Фонтанке» в администрации Адмиралтейского района, в 2020 году они действительно не проводились из-за коронавируса. Ближайшее состоится до 29 июля включительно. В повестку вынесены вопросы об утверждении плана текущего ремонта. «Включить в план текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме работы по косметическому ремонту подъездов №1 и №3 многоквартирного дома. Провести текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме после завершения работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома и получения задания КГИОП на проектирование», — сказано в повестке.



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На данный момент, как уточнили в администрации, подрядчики Фонда капремонта проводят работы по капитальному ремонту крыши и фасада. Домом управляет ООО УК «Петербургский дом», по информации которого, косметический ремонт в парадных № 1 и № 3 будет выполнен, в случае положительного решения собственников на собрании. А вот ремонта проблемных парадных придется ждать еще несколько лет. «Вопрос о сроках, объемах и очередности проведения косметического ремонта в парадных № 2, № 4 и № 5 таким же образом будет вынесен на голосовании общего собрания собственников жилых и нежилых помещений указанного многоквартирного дома на 2022 и последующие годы», — добавили в администрации.



Строительные конструкции парадной № 2, как заверили там, находятся в удовлетворительном техническом состоянии, и там требуется только косметический ремонт. «Угроза безопасности граждан отсутствует. В свою очередь парадная №5 является черной лестницей и не используется проживающими для прохода», — подчеркнули в администрации. Здание при этом является выявленным объектом культурного наследия. Сотрудники КГИОП после запроса «Фонтанки» отправились туда, чтобы оценить состояние парадной. Комитет подготовил материалы для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.13. КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», а также для предъявления исковых заявлений о понуждении выполнить работы по текущему ремонту.

Басков переулок, 13–15

Дом дореволюционной постройки имеет шесть этажей. По словам жителя Владислава Рашаева, когда начинается сильный дождь, вода в парадной №8 доходит с крыши даже до первого. С середины 2020 года, по его словам, происходят работы по ремонту кровли в квартире на мансарде. «Последний этаж представляет из себя плачевное зрелище, пробитые проржавевшие перекрытия, все в многолетних разводах и подтеках. Сам подъезд выглядит удручающе. Входная дверь с замком как у гаража. Внутри размытая побелка, куча разных слоев отслаивающейся краски, недоделанные откосы и дешевые пластиковые подоконники», — сказал он.



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Дом обслуживает ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района». По информации коммунальщиков, косметический ремонт парадной включен в адресную программу на второй квартал 2022 года. Последний раз ремонт и реконструкция крыши проводилась в 2012 году. На 2022 год, как сообщили в администрации Центрального района, намечено восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы. Там уточнили, что залитие с кровли парадной №8, «которая является черным ходом», произошло из-за производства работ собственником мансардного помещения, квартиры №51. В настоящее время выполнены работы по ремонту кровли силами владельца помещения.

«Основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют», — добавили там.

Доходный дом М. Н. Полежаева (Старорусская улица, 5/3)

«В нашей парадной № 2 ремонта не было более 72 лет, найден лифт за гипроком, которому тоже более 72 лет, — утверждает жительница дома Ксения. — Уже два года веду переписку с администрациями, комитетами. Все рассказывают о нормальном состоянии парадной. Сохранилась «царская» входная группа в лифт».



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По информации ООО «ЖКС № 3 Центрального района», обслуживающей дом, косметический ремонт будет сделан после проведения конкурса и определения подрядчика. Срок поставлен — до конца 2021 года. Там подтвердили, что до весны 2020 года парадная действительно была закрыта перегородкой из гипрока. «В здании по соседству находился институт, который закрыл выход жильцам из данной парадной. Весной в ЖКС получили распоряжение снести перегородку, так как договор аренды с институтом расторгнут», — добавили в ЖКС.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Центрального района, охранных документов на лифт никаких нет. «Компания «ОТИС» обследует лифт на безопасность и будет заниматься составлением технической документации. Затем информация поступит в Фонд капитального ремонта Петербурга», — сообщили там.

3-я Советская улица, 4

«В парадной постоянный запах канализации, домофон давно не работает, писают, какают, оставляют закладки, курят. Все как в лучшей худшей парадной Петербурга в самом центре, в трех минутах от площади Восстания», — сообщил читатель.

Несмотря на то, что дом введен в эксплуатацию в 1862 году, памятником он не признан. Обслуживает здание ООО «ЖКС №3 Центрального района».



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По информации ЖКС, на данный момент запах канализации отсутствует. В этом году запланирован косметический ремонт парадной с улицы и чёрного входа. Как рассказали в пресс-службе Центрального района, подрядчики приступают уже в июле.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

