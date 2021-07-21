«Есть и другие идентичности». В Аргентине начали выдавать паспорта без указания пола

Жители Аргентины смогут получить национальное удостоверение личности, в котором не будет указан мужской или женский пол. Президент страны Альберто Фернандес 21 июля выдал первые три экземпляра таких документов.
В графе пола в удостоверении личности вместо буквы «F» (женский пол) или «M» (мужской пол) аргентинцы по желанию смогут выбрать вариант «Х» — небинарный, неопределенный.
«Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он — мужчина или женщина. Государство не должно это волновать, его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли налоги те, кто работают», — цитирует Фернандеса ТАСС.
«Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они всегда существовали, просто раньше это скрывалось. Замалчивая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми», — добавил президент.