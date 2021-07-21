Смольный ответил Константину Кинчеву насчет несогласованных «концертов» на «Лендоке». Рокер не виноват

Комитет по культуре 21 июля отчитался об итогах проверки информации о проведении 9 и 10 июля несогласованных концертов (под видом съемки клипа) группы «Алиса» на «Лендоке». Чиновники пришли к выводам, что музыкальный коллектив не виноват, а ответственность должна нести площадка: согласование мероприятия — ее зона ответственности, а не артистов.

Запросив информацию в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, проверяющие выяснили, что помещение на киностудии было сдано в долгосрочную аренду как студия звуко- и видеозаписи еще в 2017 году. И эта компания с 2020 года не уведомляла об осуществлении (продолжении) своей деятельности и не получала QR-код, нарушая постановление городского правительства №121.



«Несмотря на полное отсутствие разрешительной документации, арендатор заключил договор с организаторами съемок группы «Алиса», — говорится в сообщении комитета по культуре. — Отметим, что согласование мероприятий относится к зоне ответственности площадки, а не артиста. Поэтому административная ответственность грозит компании-арендатору площадки, а не группе «Алиса».

Также в комитете — вероятно, отвечая на эмоциональную речь Константина Кинчева, выступившего против действий комитета по культуре, — сообщили, что не могли согласовать его фестиваль KkinchevFest, поскольку для этого организаторы должны были получить согласование на проведение мероприятия в Роспотребнадзоре.

13 июля комитет по культуре инициировал проверку после появившейся в СМИ информации о якобы несогласованных концертах группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок», которые прошли под видом съемки клипа. 15 июля Константин Кинчев выпустил видеоролик, в котором заявил, что не будет учиться «плясать ни под чью дудку».

