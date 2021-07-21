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Смольный ответил Константину Кинчеву насчет несогласованных «концертов» на «Лендоке». Рокер не виноват

Комитет по культуре рассказал, кого накажут за «концерты» «Алисы»

Комитет по культуре 21 июля отчитался об итогах проверки информации о проведении 9 и 10 июля несогласованных концертов (под видом съемки клипа) группы «Алиса» на «Лендоке». Чиновники пришли к выводам, что музыкальный коллектив не виноват, а ответственность должна нести площадка: согласование мероприятия — ее зона ответственности, а не артистов.

Запросив информацию в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, проверяющие выяснили, что помещение на киностудии было сдано в долгосрочную аренду как студия звуко- и видеозаписи еще в 2017 году. И эта компания с 2020 года не уведомляла об осуществлении (продолжении) своей деятельности и не получала QR-код, нарушая постановление городского правительства №121.

«Несмотря на полное отсутствие разрешительной документации, арендатор заключил договор с организаторами съемок группы «Алиса», — говорится в сообщении комитета по культуре. — Отметим, что согласование мероприятий относится к зоне ответственности площадки, а не артиста. Поэтому административная ответственность грозит компании-арендатору площадки, а не группе «Алиса».

Также в комитете — вероятно, отвечая на эмоциональную речь Константина Кинчева, выступившего против действий комитета по культуре, — сообщили, что не могли согласовать его фестиваль KkinchevFest, поскольку для этого организаторы должны были получить согласование на проведение мероприятия в Роспотребнадзоре.

13 июля комитет по культуре инициировал проверку после появившейся в СМИ информации о якобы несогласованных концертах группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок», которые прошли под видом съемки клипа. 15 июля Константин Кинчев выпустил видеоролик, в котором заявил, что не будет учиться «плясать ни под чью дудку».

«Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — сказал он.

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Комментарии (2)

Grotesk
костя, а кокетничать на старости лет, зная, что ты никому из власти на нарах не нужен нехорошо...
ANTIPUTINIST
Сейчас Костик опять начнёт целовать власть.
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