Комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал проверку после появившейся в СМИ информации о якобы несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок».

Как сообщили в комитете 13 июля, по предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии. В настоящее время у площадки запрошена подробная информация об указанном концерте. В частности, уточняется количество зрителей, посетивших мероприятие.



Ранее городские СМИ писали, что два подпольных выступления «Алисы» могли пройти в Петербурге 9 и 10 июля под видом съёмок клипа. При этом на них якобы пускали зрителей, которых доставили на площадку на двух автобусах. Судя по «тайной» переписке организаторов со зрителями в соцсетях, подпольный концерт намеревались «замутить без ПЦР-тестов и ковид-паспортов». По некоторым данным, билет на мероприятие стоил 5000 рублей.

