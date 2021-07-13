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В Смольном проверяют информацию о «подпольном» концерте группы «Алиса». Там подозревают антиковидные нарушения

СМИ сообщают, что группа «Алиса» выступила на киностудии «Лендок» в Петербурге 9 и 10 июля

Комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал проверку после появившейся в СМИ информации о якобы несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок».

Как сообщили в комитете 13 июля, по предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии. В настоящее время у площадки запрошена подробная информация об указанном концерте. В частности, уточняется количество зрителей, посетивших мероприятие.

Ранее городские СМИ писали, что два подпольных выступления «Алисы» могли пройти в Петербурге 9 и 10 июля под видом съёмок клипа. При этом на них якобы пускали зрителей, которых доставили на площадку на двух автобусах. Судя по «тайной» переписке организаторов со зрителями в соцсетях, подпольный концерт намеревались «замутить без ПЦР-тестов и ковид-паспортов». По некоторым данным, билет на мероприятие стоил 5000 рублей.

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Комментарии (4)

266057375
Потому что идите нахер со своим барановирусом. Дайте людям работать и отдыхать! Хватит мешать здоровым людям жить!
Sergik7
Костя побереги здоровье! Ты один такой
Spora
У Кости кончилось баблишко?
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