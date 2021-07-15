Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев распространил заявление, адресованное властям Санкт-Петербурга и России. Музыкант и организатор большого рок-фестиваля KKkinchevFest раскритиковал Смольный за избирательность в отмене массовых мероприятий. Запись обращения опубликована 15 июля в официальных аккаунтах «Алисы» в Facebook и во «ВКонтакте». «Здравствуйте, уважаемые. Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре… …Так вот, дорогой «комитет при», официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — начал свою речь легендарный рокер.



«Вы проводите чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 000 [посетителей], а потом вовсе закрываете. Это когда уже собрана сцена, поставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», — объясняет повод для своего обращения Константин Кинчев.

Музыкант упрекает власть в том, что в стране не вводится чрезвычайное положение из-за пандемии, «так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа».

«Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ?» — ставит риторические вопросы лидер «Алисы».



Фото: скриншот со страницы facebook.com/alisanet Поделиться Поделиться







Отдельно известный ещё по 80-м годам рок-бунтарь раскритиковал практику понуждения отдельных групп россиян прививаться.

«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось», — заканчивает спич Кинчев.



В конце июня городские власти запретили проведение фестиваля KKkinchevFest, который музыкант задумал ещё весной 2020 года. Мероприятие было перенесено на сентябрь.

«Ахтунг! Уважаемая публика! Мы были готовы к проведению фестиваля и предвкушали момент старта KKinchevFest! Но с огромным сожалением сообщаем — вмешались внешние силы и обстоятельства, из-за которых нам не разрешено провести фестиваль в заявленные сроки. Новая (очередная) дата уже известна. KKinchevFest состоится уже 3–4 сентября!» — сообщает официальный сайт «Алисы».

13 июля комитет по культуре Санкт-Петербурга заявил о проверке после появившейся в СМИ информации о якобы несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок».

В двухдневном фестивале KKkinchevFest помимо «Алисы» заявлены группы «Северный Флот», 25/17, Mordor, Горшенев и другие.

