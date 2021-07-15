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«Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось». Константин Кинчев раскритиковал Смольный

Лидер «Алисы» поставил ультиматум, предложив «закрыть» его по «уголовке»

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев распространил заявление, адресованное властям Санкт-Петербурга и России. Музыкант и организатор большого рок-фестиваля KKkinchevFest раскритиковал Смольный за избирательность в отмене массовых мероприятий. Запись обращения опубликована 15 июля в официальных аккаунтах «Алисы» в Facebook и во «ВКонтакте».

«Здравствуйте, уважаемые. Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре… …Так вот, дорогой «комитет при», официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — начал свою речь легендарный рокер.

«Вы проводите чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 000 [посетителей], а потом вовсе закрываете. Это когда уже собрана сцена, поставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», — объясняет повод для своего обращения Константин Кинчев.

Музыкант упрекает власть в том, что в стране не вводится чрезвычайное положение из-за пандемии, «так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа».

«Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ?» — ставит риторические вопросы лидер «Алисы».

Фото: скриншот со страницы facebook.com/alisanet
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Отдельно известный ещё по 80-м годам рок-бунтарь раскритиковал практику понуждения отдельных групп россиян прививаться.

«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось», — заканчивает спич Кинчев.

В конце июня городские власти запретили проведение фестиваля KKkinchevFest, который музыкант задумал ещё весной 2020 года. Мероприятие было перенесено на сентябрь.

«Ахтунг! Уважаемая публика! Мы были готовы к проведению фестиваля и предвкушали момент старта KKinchevFest! Но с огромным сожалением сообщаем — вмешались внешние силы и обстоятельства, из-за которых нам не разрешено провести фестиваль в заявленные сроки. Новая (очередная) дата уже известна. KKinchevFest состоится уже 3–4 сентября!» — сообщает официальный сайт «Алисы».

13 июля комитет по культуре Санкт-Петербурга заявил о проверке после появившейся в СМИ информации о якобы несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок».

В двухдневном фестивале KKkinchevFest помимо «Алисы» заявлены группы «Северный Флот», 25/17, Mordor, Горшенев и другие.

Фото: скриншот со страницы facebook.com/alisanet

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Комментарии (73)

261933551
Всё в кучу смешал.
Зачем-то вспомнил про режим ЧС (видимо начитался "умных" блоггеров в одноклассниках, которые массово писали, что "при режиме ЧС ни за что платить не надо, а государство обязано всех кормить и платить зарплату ни за что"). Вспомнил про Евро, который всё-таки уже был. И прошел. И это хуже скорее не для россиян, а для иностранцев, у них волна пока спала.
Он вообще не в курсе об опыте других стран, об ограничениях. Кстати, о той же Франции - день взятия Бастилии прошёл с парадом, а вот в кафе с первого августа - только по санпропуску.
Резюмируя - обидно, безусловно, но что делать? Разрешить отдельному Кинчеву собрать сейчас концерт? Да, ограничения то убирают, то вводят. Что предлагаете?
Brevnault
Значит, до этого было все хорошо, и ты "пытался быть лояльным государству". А тут, нате вам, случилось!
Не переживай, Костя. Билеты не пропадут. За тебя Боярский споет (по скайпу из боткинской), ну или там ... супруга Заренкова.
alexadmin
Ахахах. А было время, как они все плясали: "Голосуй или проиграешь", "Путин наш президент" и тыпы
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