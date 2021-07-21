Казанский стрелок Галявиев, убивший девять человек в школе, признан невменяемым

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в сообщении на сайте издания. Также газета пообещала в ближайшее время опубликовать подробности.

11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник — 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел».



Подробности ЧП в казанской школе читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

