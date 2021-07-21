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Казанский стрелок Галявиев, убивший девять человек в школе, признан невменяемым

Экспертиза признала невменяемым Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Экспертиза признала невменяемым 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии № 175. Об этом 21 июля сообщила «Газета ОНК» — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в сообщении на сайте издания. Также газета пообещала в ближайшее время опубликовать подробности.

11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник — 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел».

Подробности ЧП в казанской школе читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Комментарии (3)

265936132
Детей не вернуть, а эта ***в больничке будет дальше жизнью наслаждаться?
Все видели видео допроса. Он более, чем вменяемый и очень плохой актёр!
Выносить такое решение, это просто в школу красную дорожку для остальных отбросов расстелить.
265901089
Главное, чтобы не отпустили через годик на свободу. А то снова пострадают невиновные.
Dimitry Antonov
Ну, вот. Вполне ожидаемый результат, чего с психа взять и как его публично судить? Сколько может разных неприятных деталей вылезти? В психушку его и дело закончено.
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