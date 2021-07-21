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Четырёхлетний ребёнок сломал позвоночник на детской площадке в Купчино

Серьёзные травмы получил малолетний мальчик во время прогулки на детской площадке во Фрунзенском районе Петербурга. Ребёнок сорвался с горки.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, четырёхлетнего пациента доставили в детскую больницу имени Филатова накануне. Врачи диагностировали травмы головы, ушиб таза и перелом поясничного отдела позвоночника. Состояние мальчика оценивается как тяжёлое.

Скорая помощь забрала его сразу после прогулки во дворе на улице Белы Куна. По словам родителей, сын упал с горки на детской площадке. Ребёнок воспитывается в полной семье: отец работает судовым столяром, мать следит за хозяйством. В поле зрения правоохранителей они раньше не попадали.

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Комментарии (12)

266115380
Да никто не виноват, бывает такое. Что за мода на виновных?
Как будто вы в детстве не лазили по таким же площадкам, а то и по каким гаражам. Все лазили без исключения. И тогда кто-то калечился бывало, но в основном все были в порядке.
veteran78
Дык разве за этими мальками уследишь ?
Никто и звать никак.
Надежнее на эти площадки детей не пускать. Нереально каждую секунду рядом быть и протягивать страхующие руки.
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