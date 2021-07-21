Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, четырёхлетнего пациента доставили в детскую больницу имени Филатова накануне. Врачи диагностировали травмы головы, ушиб таза и перелом поясничного отдела позвоночника. Состояние мальчика оценивается как тяжёлое.
Скорая помощь забрала его сразу после прогулки во дворе на улице Белы Куна. По словам родителей, сын упал с горки на детской площадке. Ребёнок воспитывается в полной семье: отец работает судовым столяром, мать следит за хозяйством. В поле зрения правоохранителей они раньше не попадали.
Четырёхлетний ребёнок сломал позвоночник на детской площадке в Купчино
Серьёзные травмы получил малолетний мальчик во время прогулки на детской площадке во Фрунзенском районе Петербурга. Ребёнок сорвался с горки.
Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, четырёхлетнего пациента доставили в детскую больницу имени Филатова накануне. Врачи диагностировали травмы головы, ушиб таза и перелом поясничного отдела позвоночника. Состояние мальчика оценивается как тяжёлое.