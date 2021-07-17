В Москве завершилась церемония прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Траурная процессия уехала на кладбище под аплодисменты.

Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря.

Сотни человек пришли 17 июля в Донской монастырь, чтобы проститься с основателем группы «Звуки Му» — поэтом и актером Петром Мамоновым.

После окончания церемонии прощания кортеж провожали овациями. Похоронят Мамонова в подмосковном городе Верея. Там музыкант жил последние 20 лет, похоронить его на местном кладбище было волей музыканта.

Петр Мамонов умер после продолжительной болезни, он был в коме из-за коронавируса. Музыканту было 70 лет. Кем был Мамонов для современников — читайте здесь.