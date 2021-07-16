Нарушение ночной тишины на Будапештской улице в Петербурге закончилось избиением женщины и смертью

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне в четвёртом часу ночи у дома 106/2 было неспокойно. Двое мужчин во дворе шумели и не давали спать семье с трёхлетней дочкой. На улицу вышла разобраться 36-летняя мать ребёнка. Она сделала замечание громким товарищам, за что была избита одним из них.



Муж пострадавшей вступился за жену, завязалась драка. В итоге и напавший на женщину, и его приятель получили ножевые ранения в грудь и бедро. Обидчик матери ребёнка — 40-летний мужчина — скончался в НИИ им. Джанелидзе.

