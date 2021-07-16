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Нарушение ночной тишины на Будапештской улице в Петербурге закончилось избиением женщины и смертью

Разборки из-за шума в ночи привели к трагедии во Фрунзенском районе Петербурга. Дебоширы сначала избили женщину, а затем её муж устроил вендетту.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне в четвёртом часу ночи у дома 106/2 было неспокойно. Двое мужчин во дворе шумели и не давали спать семье с трёхлетней дочкой. На улицу вышла разобраться 36-летняя мать ребёнка. Она сделала замечание громким товарищам, за что была избита одним из них.

Муж пострадавшей вступился за жену, завязалась драка. В итоге и напавший на женщину, и его приятель получили ножевые ранения в грудь и бедро. Обидчик матери ребёнка — 40-летний мужчина — скончался в НИИ им. Джанелидзе.

37-летний отец семейства задержан и помещён в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина объяснил, что пытался защитить честь супруги и свою жизнь.

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Комментарии (111)

Danik
Сам вчера выходил. Два ночи. Пьяный с смартом и колоночкой в ночной прохладе наслаждается музыкой. Объяснил. Не понимает. Жара, пьяный. Пошел звонить без надежды на результат. Пока поднимался до мужика что-то доперло. Взял ноги в руки и ушел. А может и вспомнил что-то.
Соседка орала в телефон полицаям минут 10. Никто не приехал!
Зарисовка. Техас. Хьюстон. Окраины. Ночь. Каждые полчаса, тихо урча с мигающей люстрой, дежурная машинка двигается по району. Тишина!
Alkaline
Мужик - заложник ситуации, конечно. Понятно, что вряд ли два, хоть и быдлна, но напали первыми, наверняка баба полезла с кулаками (тараторя "женщин бить нельзя"). Мог и сам лечь...
Skazochny
надо было звонить 02 и говорить что кричат Путин убийца, пришли бы в изумление все от скорости и количества полицаев
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