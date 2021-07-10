Помножить на три. Чиновник Смольного проговорился о реальной заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Показатель высчитывали по формуле, которую придумала рабочая группа по коронавирусу во главе с академиком Евгением Шляхто после того, как в начале декабря президент России Владимир Путин объявил масштабную вакцинацию .

Точные данные в июльском подкасте радио «Комсомольская правда» назвал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Фонтанка» обратила внимание на них 10 июля.

«Мы взяли из регистра всех на тот момент — повторю, это был декабрь — все количество заболевших, — сказал Сарана. — Умножили на пять. Предполагалось, что примерно одна пятая — это те, кого мы выявили с помощью ПЦР-тестов и госпитализировали, а четыре пятых все-таки были бессимптомными».

Из результата чиновники вычли беременных, кормящих, детей и пациентов с коморбидными (то есть тяжелыми побочными) заболеваниями и получили аудиторию 2 миллиона. Взяв 60 %, вышли на 1,2 миллиона.

Следовательно, к началу декабря в Петербурге COVID-19 через ПЦР-тестирование и госпитализации подтвердился у более чем 400 тысяч человек. В официальной статистике штаба по коронавирусу на тот момент присутствовали менее 140 тысяч случаев.

Подкаст с Андреем Сараной можно прослушать по этой ссылке.

«Фонтанка» рассказывала о несовпадении статистики местного оперштаба и федерального регистра, но реальные пропорции расхождений известны не были. Смольный называл свои данные более стабильными, уверяя, что в регистр Минздрава попадают неподтвержденные случаи. Судя по выступлению первого зампреда комитета, это не так.