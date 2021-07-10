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Помножить на три. Чиновник Смольного проговорился о реальной заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Реальную статистику по коронавирусу в Петербурге привел зампредседателя комитета по здравоохранению

К началу масштабной вакцинации в Петербурге коронавирусом заразились более 400 тысяч человек, хотя в официальную статистику попало втрое меньше.

Точные данные в июльском подкасте радио «Комсомольская правда» назвал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Фонтанка» обратила внимание на них 10 июля.

Отвечая на вопросы ведущих, чиновник объяснял, каким образом Смольный пришел к необходимости привить 1,2 миллиона петербуржцев для коллективного иммунитета.

Показатель высчитывали по формуле, которую придумала рабочая группа по коронавирусу во главе с академиком Евгением Шляхто после того, как в начале декабря президент России Владимир Путин объявил масштабную вакцинацию.

«Мы взяли из регистра всех на тот момент — повторю, это был декабрь — все количество заболевших, — сказал Сарана. — Умножили на пять. Предполагалось, что примерно одна пятая — это те, кого мы выявили с помощью ПЦР-тестов и госпитализировали, а четыре пятых все-таки были бессимптомными».

Из результата чиновники вычли беременных, кормящих, детей и пациентов с коморбидными (то есть тяжелыми побочными) заболеваниями и получили аудиторию 2 миллиона. Взяв 60 %, вышли на 1,2 миллиона.

Следовательно, к началу декабря в Петербурге COVID-19 через ПЦР-тестирование и госпитализации подтвердился у более чем 400 тысяч человек. В официальной статистике штаба по коронавирусу на тот момент присутствовали менее 140 тысяч случаев.

Подкаст с Андреем Сараной можно прослушать по этой ссылке.

«Фонтанка» рассказывала о несовпадении статистики местного оперштаба и федерального регистра, но реальные пропорции расхождений известны не были. Смольный называл свои данные более стабильными, уверяя, что в регистр Минздрава попадают неподтвержденные случаи. Судя по выступлению первого зампреда комитета, это не так.

Комитет по здравоохранению на запрос «Фонтанки» пока не отреагировал. Андрей Сарана отказался разговаривать, сославшись на то, что ему звонит неизвестный ему человек.

По официальным данным, в Петербурге к 10 июля зарегистрированы 488 тысяч случаев COVID-19 — втрое меньше Москвы. Умерли и выздоровели 485 тысяч человек. При этом в коронавирусных больницах остаются более 10 тысяч пациентов.

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Комментарии (34)

Danik
Губер, вроде, только что рапортовал, что едироссы победили короновирус! Или опять приписками всё победили? У них это стандарт! Выборы скоро. Опять победят приписки!)
antuziast
Не переживайте! Завтра/послезавтра/всегда всё «объяснят»!!!))))
261238531
Хоть кто-нибудь считать умеет?
Если взять цифры, которые он назвал, то летальность КВ получается около 0.5%
Это значит, что это никакая не чума и в списке особо опасных заболеваний КВ делать нечего. А значит надо начинать судить Попову, Голикову и прочих борцунов.
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