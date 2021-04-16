FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

За сутки в Петербурге 939 заболевших: альтернативная статистика пошла в рост

Закрытая статистика в Петербурге резко оторвалась от «Стопкоронавируса»

Федеральный реестр заболевших коронавирусом все больше отрывается от данных оперштаба. В Петербурге за сутки под тысячу новых случаев, тогда как на «Стопкоронавирусе» — стабильность.

Число новых случаев COVID-19 15 апреля за неделю увеличилось на 7,31% — с 875 до 939, говорится в справке межведомственного координационного совета, опубликованной 16 апреля. При этом в официальной статистике в Петербурге всего 704 новых случая.

Но практически на прежнем уровне осталось количество госпитализаций за сутки: около 300 человек в день увозят в больницы. При этом общее количество активно больных снизилось на 3,26 %. Отмечается значительный рост числа выздоровевших — по сравнению с аналогичным днем прошлой недели на 55,22 %. Свободны 1056 коек, или 20% от общего фонда. Доля тяжелых больных — 27%. На ИВЛ находятся 169 пациентов.

«Распространение инфекции в городе снижается: число активно больных падает, а количество выздоравливающих преобладает над количеством заболевающих. Но налицо нестабильность спада второй волны, существует вероятность нового роста распространения инфекции. Для полной победы над эпидемией и предупреждения ее повторения необходима массовая вакцинация населения города», — отмечают в совете.

За весь период в Петербурге вакцинировано 479 тысяч человек. Из них 330 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 7 865 человек, вторично — 4 496. В запасе осталось вакцины почти на 173 тысячи человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

ЛоскутныйЕнот
Как они задрали с кучей "альтернативных" статистик.

"Для полной победы над эпидемией и предупреждения ее повторения необходима массовая вакцинация населения города», — отмечают в совете." - а как же коллективный иммунитет у переболевших? Их уже в расчет не берут? Только вакцина, только хардкор!
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Нигерии

На 16 апреля 2021 в Нигерии зафиксировано 164 080 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 80 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Нигерии составляет 2 061 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний