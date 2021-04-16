За сутки в Петербурге 939 заболевших: альтернативная статистика пошла в рост

Число новых случаев COVID-19 15 апреля за неделю увеличилось на 7,31% — с 875 до 939, говорится в справке межведомственного координационного совета, опубликованной 16 апреля. При этом в официальной статистике в Петербурге всего 704 новых случая.



Но практически на прежнем уровне осталось количество госпитализаций за сутки: около 300 человек в день увозят в больницы. При этом общее количество активно больных снизилось на 3,26 %. Отмечается значительный рост числа выздоровевших — по сравнению с аналогичным днем прошлой недели на 55,22 %. Свободны 1056 коек, или 20% от общего фонда. Доля тяжелых больных — 27%. На ИВЛ находятся 169 пациентов.

