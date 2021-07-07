Гамбургеры-долгожители и другие продукты, которые могут храниться годами

Поговаривают, самому «возрастному» гамбургеру больше 20 лет и он выглядит как новенький Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Большинство продуктов портится по одной и той же причине — из-за роста микробов. Ограничить его можно, если сушить, солить и замораживать еду. При этом сушка, как отмечают ученые, будет эффективней, потому что в средах с низким содержанием воды элементарно подавляется рост микробов. Хотя и соление также удаляет влагу и создает среду, в которой микробам не выжить. Также еду можно хранить в герметичных контейнерах. Здесь схема простая: нет воздуха — негде размножаться бактериям.

Но есть и такие продукты, которым не нужны никакие специальные вариации «продления жизни». Они сами по себе «проживут» долгие годы — достаточно правильно их хранить.

Мы взяли на вооружение несколько научных исследований, заручились поддержкой врачей и производителей и узнали, какие продукты хранятся дольше остальных и сохраняют свои свойства, как еду спасает заморозка и сколько лет самому пожилому гамбургеру.

Популярные «вечные» продукты



Десять самых популярных «вечных» продуктов Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Принято считать, что эти продукты вообще «бессмертны». Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что только некоторые из них могут похвастаться бесконечным сроком годности. А полностью справедливо такое мнение разве что для меда. Со временем он теряет некоторые органолептические свойства (например, усыхает), но в остальном — сохраняет все свои полезные свойства и остается съедобным. А «возраст» меда можно определить по цвету: чем старше, тем темнее.

— С течением времени там пропадают определенные показатели, но хуже он от этого не становится. Старый мед обладает отличными вкусовыми и лечебными свойствами, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мед Урала» Дмитрий Пасечник. — Если это правильный мед, который стоял где-то в подвале в стекле или в бидоне, его можно есть спустя десятилетия. У моего учителя пчеловодства был мед, которому по 7–9 лет. Он стоял в таре, мы его оттуда достать не могли — ложки гнулись. Он был как цемент. Но притом, когда мы его оттуда, грубо говоря, вырубили, на вкус он был изумительный. Там была очень низкая влажность, процентов 15–16 . То есть он стоял как кубик. И даже существует такое понятие — каменный мед. Когда я углубился в это, выяснил, что некоторые пчеловоды в свое время остатки прошлогоднего меда скармливали пчелам. Те его съедали, и в сотах оставался осушенный мед, закристализованный. Он как камень, поэтому каменный мед.

Соль тоже можно в целом назвать «вечным» продуктом. Технически это вообще минерал. Стандартный срок хранения соли — до 10 лет. Но возможно и дольше, если соблюдать элементарные правила хранения: невысокая температура и низкая влажность. Также упаковка для хранения соли должна быть герметичной. Исключение составляет йодированная соль, которая хранится каких-то пять лет. Те же правила касаются и сахара. Надпись «годен до» на его упаковке — чистая формальность. Сахар спокойно себе «проживет» до восьми лет.

— Рафинированный сахар вообще не поддерживает рост микробов, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Ирис, сладости, которые на 80 % состоят из сахара, леденцы также демонстрируют незначительный рост микробов и, как правило, хранятся годами.

«Но как только вы начнете добавлять в кондитерские изделия другие ингредиенты, срок их службы начнет сокращаться» Светлана Соломеина, диетолог

— Например, карамель и шоколад склонны к образованию дрожжей и плесени, а бактерии, занесенные во время производства, также могут медленно размножаться в этих продуктах, — говорит эксперт.

Светлана Соломеина — диетолог, гастроэнтеролог, врач 1-й категории.



Что касается риса, то дикий рис хранится всего полгода из-за содержащихся в нем натуральных масел, а вот белый сохраняет съедобные и питательные свойства до 30 лет. Но для этого его еще нужно научиться правильно хранить: в контейнерах без кислорода и при температуре минус 40 градусов. Подходящие условия найдутся не всегда.

— Если говорить о топленом масле, то его производят, растапливая сливочное масло и выцеживая из смеси молочный белок и молочный сахар, — говорит Светлана Соломеина. — Потом оставшийся сливочный жир разогревают в вакуумных котлах, чтобы выпарить воду. Обезвоженный таким образом жир не нуждается в холодильнике и может храниться вечно при условии, что вы держите его в герметичной упаковке. Топленое масло служит отличной заменой маслу обычному, так как содержит большое количество жирорастворимых витаминов.

В общем, если вы хотите сохранить продукты максимально долго, первым делом надо разобраться, как их правильно хранить. Гамбургер-долгожитель Самый известный пример обработанного продукта-долгожителя — гамбургеры. В 2020 году в «Бургер Кинге», например, сняли рекламу, где показали, что происходит с одним из их бургеров через 34 дня, доказывая его натуральность.

Если верить рекламе, такой бургер мы бы вряд ли стали есть уже на второй день Автор: BURGER KING / YouTube

Но есть и любительские видео, на которых видно, что за месяц с бургером и картошкой фри ничего не происходит (справедливости ради отметим, что это гамбургер другой известной сети).



31 день, а гамбургер выглядит так же свежо Автор: BNTYVids / YouTube

Но самому долговечному бургеру в этом году исполнилось 22 года. Житель штата Юта Дэвид Уиппл купил его в июле 1999 года, положил в карман пальто и забыл. Нашли зомби-бургер только через пару лет, когда жена Дэвида решила отдать пальто в химчистку. Тогда мужчина решил провести эксперимент: закрыл бургер в жестяной банке и убрал до лучших времен. Лучшие времена наступили в 2020 году. По просьбе журналистов Дэвид открыл банку, и оказалось, что внешне гамбургер почти не изменился. Только пах как картон.

Конечно, без подходящих условий за 20 лет бургер бы просто сгнил Автор: KUTV 2 News Salt Lake City / YouTube

Замороженные продукты

Может показаться, что самый верный способ продлить «жизнь» продуктов — это заморозить их. Но это ошибочное мнение. По словам специалистов, даже у замороженных продуктов есть срок годности. В зависимости от категории они могут храниться в морозилке от трех месяцев до года и более.

— Если брать мясо кур, то срок годности тушек в индивидуальной упаковке при температуре в морозилке не выше -12 градусов — не более 8 месяцев, -18 градусов — 12 месяцев, -25 градусов — 14 месяцев, — говорит врач-диетолог Тамара Прунцева. — Если тушка разделана на части, то срок хранения уменьшается соответственно: при температуре -12 градусов — 1 месяц, -18 градусов — 3 месяца, -25 градусов — не более 11 месяцев.



Тамара Прунцева — врач-диетолог, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».



Как долго можно хранить разные продукты в морозилке Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







При этом важно, чтобы продукты как можно меньше «путешествовали» при комнатной и уличной температуре от магазина до домашней морозилки. Ведь по пути вода в них оттаивает, и при попадании в морозилку происходит, по сути, повторное замораживание.

— Вы же домой приносите эту «охлажденную» рыбу и кидаете в морозилку — вы же ее уже не шоково заморозили, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — Поэтому к поврежденным при шоковой заморозке клеткам прибавились новые. В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), этот кисель и появляется. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем вы хватанете патогены. Точнее, даже не после обработки самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.

Самая рискованная категория в этом случае — замороженные овощи. Они быстрее остальных приобретают температуру окружающей среды. У овощей вообще разные сроки годности в зависимости от процесса заморозки. При температуре -18 градусов они хранятся от 6 до 12 месяцев. Разрешается кратковременное (30 суток) хранение при температуре -12 градусов. Зелень при шоковой заморозке хранится в морозилке 3 месяца, при температуре -18 градусов — от 6 до 12 месяцев. Срок годности грибов — не более года со дня выработки. Хранить их следует при температуре -18 градусов и относительной влажности воздуха не выше 95 % .